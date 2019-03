Paris Jackson, figlia 21enne del celebre cantante Michael Jackson, è finita sotto i riflettori dopo una notizia riportata dal sito Tmz.it, secondo la quale la giova sarebbe stata ricoverata in ospedale dopo aver tentato il suicidio. Il sito cita “fonti” della famiglia e di polizia.

Il gesto sarebbe collegato all’uscita del documentario Leaving Neverland che contiene accuse di pedofilia nei confronti di Michael Jackson, morto nel 2009. Sempre secondo quanto riportato dal sito, la chiamata di soccorso alla polizia e ai medici sarebbe arrivata intorno alle 7.30, dalla stessa abitazione della ragazza a Los Angeles. La ragazza avrebbe tentato il suicidio tagliandosi le vene.

Tuttavia Paris Jackson smentisce con un tweet: “f*******i f*****i bugiardi”, risponde a Tmz.

In un successivo aggiornamento pubblicato da Tmz , si legge che “Paris è appena arrivata nel suo appartamento di Los Angeles”. L’aggiornamento è accompagnato da due foto, che mostrano la ragazza con indosso una giacca con la scritta: “Io sto bene”.

Il documentario Leaving Neverland, prodotto e diretto dal regista britannico Dan Reed, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e trasmesso in due episodi da Hbo a partire dal 3 marzo 2019.

Il film riporta le testimonianze di due uomini, Wade Robson e Jimmy Safechuck, che hanno accusato più volte Michael Jackson di aver abusato sessualmente di loro quando avevano rispettivamente 7 e 11 anni.

I due testimoni descrivono nei dettagli il loro soggiorno a Neverland Ranch, la residenza privata della popstar, in parte trasformata in un parco a tema per ricevere i bambini malati.

Il re del pop fu arrestato nel 2003 per presunte molestie su minori, tuttavia il processo, che ebbe inizio due anni dopo, si concluse con l’assoluzione piena da tutte le accuse.

Dopo la messa in onda del documentario – diventato il terzo più visto su Hbo – alcune emittenti radio in Canada e in Nuova Zelanda hanno smesso di trasmettere la musica di Michael Jackson. Inoltre, i Simpson hanno ritirato dalla distribuzione un episodio in cui il cantante dava la voce a un personaggio del cartone animato.

Paris Jackson, aspirante attrice e modella, è una dei due figli che Micheal Jackson ebbe da Debbie Rowe alla fine degli anni Novanta. Pare che la ragazza avesse già provato a togliersi la vita nel 2013. L’altro figlio è il 22enne Prince Michael Jackson.

