Oroscopo di oggi 17 marzo 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 17 MARZO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 17 marzo 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 17 marzo 2019

Ariete

Questa domenica vi aiuterà a riappacificarvi con un amore danneggiato. I litigi hanno portato a una rottura drastica, avete preso le distanze per riflettere e adesso avete le idee molto più chiare, ed ecco perché volete tornare sui vostri passi e chiedere scusa. L’amore è più forte dell’orgoglio.

Ad aiutarvi nella riflessione è stato anche qualche amico saggio, ringraziatelo.

Toro

Questa domenica procede leggermente meglio, amici del Toro. Volete terminare questo weekend di marzo con un animo tranquillo, anche se non siete certi di riuscire nell’intento a causa delle persone che vi orbitano attorno.

Ultimamente avete capito di essere a corto di pazienza. Cosa succede quando finisce? Si compra una ricarica da qualche parte? O si prega per un miracolo?

Magari, al posto del caffè, iniziate la mattina con una bella camomilla.

Oroscopo di oggi 17 marzo 2019 | Gemelli

Una domenica stimolante per gli amici dei Gemelli. Anziché poltrire a letto, avete deciso di darvi da fare e inseguire qualche nuovo obiettivo con i vostri amici.

Da tempo parlavate d’impegnarvi in qualcosa di serio e importante e avete scelto questa domenica come quella decisiva.

Nel frattempo, qualche angoscia lavorativa vi si legherà alle caviglie e dedicherete parte della giornata a pensieri poco piacevoli. Lasciate le incombenze professionali a domani.

Cancro

Domenica un po’ sottotono per i Cancro. Avete dormito male, forse perché mangiato o bevuto qualcosa di troppo la sera prima, e vi siete risvegliati con l’animo irrequieto. Come porvi rimedio?

Magari con una lunga passeggiata, in alternativa al parco potrebbe andar bene anche il centro commerciale, possibilmente con pochi contanti dietro perché la vostra situazione finanziaria non è delle più rosee.

Leone

Iniziate a riprendervi, cari Leone. La vostra criniera ha ripreso vigore e state iniziando ad affilare nuovamente le unghie. Avete ceduto a un momento di debolezza, ma non è nel vostro stile farvi intaccare l’orgoglio.

Tornate alla carica e ruggite più forte che mai: siete stufi di pagare le conseguenze degli errori altrui, tanto vale metterci un punto e ricominciare da capo.

Oroscopo di oggi 17 marzo 2019 | Vergine

Pensierosa e sognatrice, la Vergine questa domenica vuole dedicarsi ad attività artistiche. Dimenticate le fatture, le spese che dovrete affrontare questo mese e l’affitto incombente della casa e focalizzatevi su una buona lettura, un film al cinema, uno spettacolo a teatro o una bella mostra.

Svagate la testa e nutritela con della sana arte.

Bilancia

Cos’è quello, amici della Bilancia, un broncio per caso? Siete tornati a sfoggiare il vostro malumore come un’armatura? No, così proprio non va. Con quell’atteggiamento non andrete lontani, ve lo dicono le stelle.

Stemperate un po’ gli animi guerrieri e mettetevi nei panni di chi deve avere a che fare con voi per questa domenica. Un grande respiro, o più di uno, e tutto riparte da capo.

Scorpione

Una domenica irrequieta per i cari Scorpione. Vi siete addormentati con un pensiero nella testa che non vuole proprio andar via, ma non riuscite a venire a capo e i problemi senza soluzione sono il vostro peggiore incubo, voi che siete così pragmatici ed efficienti quando qualcosa non va nel verso giusto!

Anziché arrovellarvi su una possibile soluzione, magari sarebbe il caso di pensare completamente a qualcos’altro!

Oroscopo di oggi 17 marzo 2019 | Sagittario

Siete il segno del giorno, cari Sagittario. Anche se siete stati un tantino irrequieti negli ultimi giorni, avete deciso d’investire in modo prezioso il vostro tempo.

Soprattutto in campo sentimentale, avete voluto concedere una seconda opportunità a una relazione finita troppo presto e in modo troppo brusco. Le stelle sono favorevoli all’amore, per cui datevi da fare e anche in fretta!

Capricorno

L’angoscia del lunedì vi ha dato il buongiorno questa mattina. Cari Capricorno, non volete proprio saperne di godervi il giorno di festa. Il lavoro ultimamente vi perseguita, più date il massimo e più vi sembra che dall’altra parte nessuno comprenda la vostra buona volontà.

Non disperate, perché arriva sempre il sole dopo la tempesta. Per fortuna che c’è la famiglia a darvi il giusto supporto di cui avete bisogno.

Acquario

Cari Acquario, lasciate perdere quell’idea malsana che vi è saltata in testa ieri sera. Se è vero che la notte porta consiglio, allora ascoltate la vostra parte razionale e lasciate perdere l’intento. Non siete obiettivi nelle vostre scelte e avete bisogno di un confronto.

Chiedete al vostro partner cosa ne pensa, o a un amico caro che vi conosce e può aiutarvi a interpretare le diverse sfumature delle conseguenze.

Pesci

Vi siete un po’ ripresi da ieri, cari Pesci. Oggi il sole vuole sorridervi e vuole aiutarvi a ritrovare un po’ di serenità prima dell’arrivo del lunedì.

Avete preso delle decisioni importanti e state valutando quello che vi aspetterà nel futuro prossimo. Non potete saperlo, per cui non ponderateci troppo su e passate all’attacco.

