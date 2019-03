Napoli Udinese streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A

NAPOLI UDINESE STREAMING – AGGIORNAMENTO 17 MARZO 2019 – Oggi pomeriggio alle ore 18 il Napoli di Carlo Ancelotti scende in campo allo stadio San Paolo contro l’Udinese di Davide Nicola, gara valida per la 28esima giornata della Serie A. Partita a cui gli azzurri arrivano con tranquillità e una qualificazione ai quarti di Europa League ottenuta con qualche apprensione di troppo.

Dove vedere Napoli Udinese? Di seguito tutte le info utili:

Partita a cui il Napoli arriva dopo l’impegno in Europa League contro il Salisburgo e che gli uomini di Ancelotti proveranno a vincere per consolidare il già solido secondo posto e non far allontanare ancora di più la quasi campione d’Italia Juventus. Dall’altra parte i friulani alla ricerca di punti salvezza.

Napoli Udinese streaming | Dove vederla in tv

La gara tra Napoli e Udinese sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport Serie A.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Udinese è fissato alle ore 18 di domenica 17 marzo.

Napoli Udinese streaming | Dove vederla in live streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Napoli Udinese streaming | Le probabili formazioni

Chi scenderà in campo? Di seguito le probabili formazioni della sfida di Serie A tra Napoli e Udinese:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Milik, Mertens.

Allenatore: Ancelotti.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, Fofana, Mandragora, Zeegelaar; De Paul, Pussetto.

Allenatore: Nicola

