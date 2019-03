Milan Inter streaming e diretta tv: ecco dove vedere il derby di Milano | Serie A

MILAN INTER STREAMING – Il grande giorno è arrivato: questa sera alle ore 20,30 Milan e Inter scendono in campo a San Siro per il derby di Milano. Partita importantissima per la supremazia cittadina e per la lotta Champions. La sconfitta di ieri della Roma contro la Spal è risuonata come un’ottima notizia nei ritiri delle due squadre, ma questo non vuol dire che non bisognerà vincere stasera. Per i tifosi, per la maglia e per la classifica. TPI seguirà LIVE la partita del Meazza:

LA NOSTRA DIRETTA DI MILAN-INTER

MILAN INTER STREAMING – È il momento del derby! Domenica 17 marzo 2019 alle ore 20,30 Milan e Inter scendono in campo a San Siro per la 28esima giornata della Serie A Tim 2018-2019.

La gara più importante dell’anno per le due squadre di Milano non solo per la supremazia cittadina, ma anche in ottica Champions League. Le due squadre infatti al momento occupano il terzo e il quarto posto della classifica ma poco sotto ci sono Roma e Lazio che premono.

Un passo falso sarebbe deleterio per le milanesi, in particolare l’Inter di Spalletti, quarta, che rischierebbe l’aggancio giallorosso. In caso di vittoria invece ci sarebbe il sorpasso sui cugini. Se a vincere invece fossero i rossoneri, il terzo posto verrebbe “consolidato”. Insomma, una partita da non perdere.

Dove vedere Milan Inter in tv? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Milan Inter streaming | Dove vederla in tv

Il derby di Milano, Milan-Inter, sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport Serie A.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Milan e Inter è fissato alle ore 20,30 di domenica 17 marzo.

Milan Inter streaming | Dove vederla in live streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara MILAN INTER in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Milan Inter streaming | Le probabili formazioni

Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori? Di seguito le probabili formazioni della sfida tra Milan e Inter che dirà tanto sulla lotta Champions:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

All. Gattuso

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro Martinez

All. Spalletti

