ILLUSIONE OTTICA – Un nuovo gioco sta circolando sul web negli ultimi mesi. Si tratta di una foto con illusione ottica. All’interno dell’immagine è infatti raffigurato un animale. Riuscite a vederlo? In tantissimi stanno cercando di scoprire di cosa si tratta, in pochi ci stanno riuscendo.

Per farlo bisogna scuotere la testa. Sì, avete capito bene. Siete in ufficio e, per ovvi motivi, non potete farlo? Tranquilli, ci sono anche dei modi alternativi. Oppure, cambiate stanza e provate!

Il nuovo gioco è stato diffuso in origine dalla dottoressa Michelle Dickinson, un ingegnere nanotecnologico (e kite-surfer), che a gennaio 2019 ha pubblicato l’illusione su Twitter, dicendo ai suoi follower “Sono seria” sul fatto di dover scuotere la testa.

Da allora l’immagine sta facendo il giro del mondo, incuriosendo milioni di persone.

E tu? Riesci a vedere l’illusione?

Se stai cercando di evitare il mal di testa, ci sono alcuni altri modi per provare a vedere quale animale si nasconde dietro alle righe bianche e nere che creano l’illusione ottica.

Per prima cosa, invece di scuotere la testa, puoi provare a spostare l’immagine avanti e indietro sullo schermo. Questo simula il movimento senza procurarti un forte mal di testa o una brutta figura con colleghi e amici.

Se non funziona, prova a guardare la foto da diverse angolazioni.

Ultimo tentativo: rimpicciolisci la foto (o allontanati). Se si guarda una versione molto piccola, l’animale dovrebbe vedersi chiaramente.

ILLUSIONE OTTICA ++ ATTENZIONE SPOILER ++

Tra pochissime righe riveleremo l’animale presente nell’immagine, nascosto dall’illusione ottica. Se non vuoi scoprirlo così, evita di leggere quanto segue.

Ancora niente? Non siete riusciti a capire di quale animale si tratta?

Ve lo diciamo noi: è un gatto.

COSA C’È DIETRO L’ILLUSIONE OTTICA DI QUESTA FOTO