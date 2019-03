IL SILENZIO DELL’ACQUA TERZA PUNTATA – Questa sera alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la terza puntata della Fiction Il silenzio dell’acqua, serie tv in onda ogni domenica in prima serata con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini.

I due attori vestono i panni di Andrea Baldini e Luisa Ferrari, due investigatori impegnati ad indagare sulla morte di una ragazza di 16 anni.

Cosa succede nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua? Di seguito le anticipazioni:

Il silenzio dell’acqua terza puntata | Anticipazioni | 17 marzo

Nel corso della terza puntata de Il silenzio dell’acqua verrà fatta una scoperta che potrebbe smuovere in modo sorprendente le indagini. La relazione tra Franco e Anna verrà resa nota e, ad aggravare la posizione dell’uomo, il fatto che potrebbe aver incontrato Laura il giorno della scomparsa della vittima. Insomma, i sospetti su di lui aumenteranno e non poco.

Matteo deciderà poi di dare il via alle indagini per comprendere la reale ragione degli incontri tra Grazia e Don Carlo, divenuto a sorpresa l’unico confidente della donna.

Nel frattempo Nico diventerà un informatore, con l’obiettivo di portare delle preziose informazioni a Luisa e Andrea. Saranno informazioni utili? Vedremo.

Intanto Franco sarà colpito a morte da Andrea, ma prima di spirare troverà il tempo di rivelare ad Anna di non aver alcun legame con il presunto omicidio di Laura. Verità o menzogna? Nel frattempo si avrà a che fare con delle novità all’interno della squadra di polizia: entrerà in scena (in maniera fragorosa) il direttore superiore di Luisa, ovvero il suo ex, Paolo…

Il silenzio dell’acqua terza puntata | 17 marzo | Streaming

Ma dov’è possibile seguire la nuova fiction Mediaset? Semplice: collegandovi a Canale 5 in prima serata, potrete vedere in chiaro Il silenzio dell’acqua, venerdì 8 marzo alle ore 21:25.

Come alternativa, potete seguire la diretta streaming su MediasetPlay e, per recuperare la puntata andata in onda, potete usare sempre la stessa piattaforma streaming che, tramite l’on demand, mette a disposizione gli episodi anche dopo la trasmissione in televisione.

