IL SILENZIO DELL’ACQUA CANALE 5 – Mentre Rai 1 ha lanciato Il nome della Rosa e Montalbano in prima serata, Canale 5 ha dapprima risposto con Non Mentire e adesso con Il silenzio dell’acqua.

La nuova fiction è attesa per quattro puntate (composte da due episodi ognuna, per un totale di otto) in prima serata sul canale ammiraglio di Mediaset e ha schierato Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini in prima linea.

La prima puntata va in onda venerdì 8 marzo 2019, alla quale segue il secondo appuntamento di domenica 10 marzo.

La nuova fiction Mediaset è un thriller che parte dalla scomparsa della giovane Laura e si evolve con il lavoro (complicato) di squadra del vicequestore Andrea Baldini e la collega Luisa Ferrari.

Il silenzio dell’acqua Canale 5 | La trama | Il Trailer

Nella cornice di Castel Marciano, un paesino vicino Trieste, è avvenuta una tragedia: Laura Mancini è scomparsa. Il vicequestore Andrea Baldini prende immediatamente in mano le redini del caso, iniziando a indagare sulla scomparsa della sedicenne coinvolgendone amici, famigliari e compagni di scuola.

La trama dettagliata della fiction Il silenzio dell’acqua

Al fianco di Andrea, un uomo di fiducia per i concittadini, spunta la giovane collega Luisa Ferrari. Inviata da Trieste, Luisa si approccia al caso con metodi incompatibili a quelli di Andrea, tanto che la loro collaborazione sembra destinata a finire prima di cominciare. Purtroppo per loro, il caso della giovane Laura si fa sempre più complesso, perché tutto il paese sembra essere coinvolto nella tragedia.

Il silenzio dell’acqua Canale 5 | Anticipazioni

Cosa succede nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua, in onda stasera (17 marzo) su Canale 5?

Nella puntata di questa sera il mistero sulla morte di Laura si fa sempre più fitto: la scoperta che Franco ha una relazione con Anna attira sull’uomo una serie di pesanti sospetti. E le cose si complicano quando emerge che l’uomo forse ha incontrato Laura il giorno in cui è scomparsa…

Intanto Matteo cerca di scoprire la ragione degli incontri sempre più frequenti fra Grazia e Don Carlo. E Nico diventa un prezioso informatore dei due protagonisti.

Poi, ferito a morte da Andrea, Franco dice ad Anna di non aver ucciso Laura: verità o menzogna? Nel frattempo in paese arriva Paolo, diretto superiore di Luisa e suo ex fidanzato, che estromette dalle indagini il vicequestore per indagare su suo figlio Matteo.

A sorpresa, anche su Don Carlo calano dei sospetti. Insomma, si preannuncia una puntata molto interessante. Appuntamento alle 21,25 su Canale 5.

Cosa è successo nella seconda puntata de Il silenzio dell’acqua, in onda domenica 10 marzo su Canale 5?

Nella puntata, Matteo Baldini, figlio di Andrea, nega di avere a che fare con la sparizione di Laura. Luisa, però, chiederà che il ragazzo faccia il test del DNA. Proprio il test rivelerà a sorpresa il contrario.

Matteo ha avuto un ruolo importante. Per Andrea sarà difficile scindere il suo essere padre dalla professionalità di investigatore.

Ma i misteri non finiscono qui: cosa nascondono Nico e Franco sulla barca di quest’ultimo? Perché Don Carlo ha un video-messaggio della ragazza scomparsa? Luisa, infine, scoprirà qualcosa di inaspettato su Max.

Cosa era successo nella prima puntata de Il silenzio dell’acqua?

Siamo a Castel Marciano, provincia di Trieste: il paesino è animato da una festa di paese quando la giovane Laura – una ragazza bellissima e ribelle – scompare.

Il vicequestore Andrea avvia immediatamente le ricerche e, grazie a una telefonata anonima giunta nel cuore della notte, la polizia si reca alla scogliera dove vengono ritrovate tracce di sangue e un cellulare rotto.

Poche ore dopo, all’alba di un nuovo giorno, il corpo senza vita di Laura viene ritrovato al largo della scogliera. Sul luogo del delitto, arriva Luisa Ferrari, agente della sezione omicidi di Trieste, una donna i cui metodi di lavoro cozzano con quelli di Andrea, andando a creare un’atmosfera ostile.

L’autopsia rivela che Laura è morta a causa di numerosi calci nel ventre: la ragazza, a sedici anni, era incinta. Che sia questo il movente dell’omicidio? Il padre del bambino l’ha uccisa a suon di calci? Gli indizi puntano verso Matteo, l’ex ragazzo di Laura attualmente fidanzato con la migliore amica della ragazza defunta, Grazia.

I sospetti deviano quando si scopre che è stato Max, titolare del centro immersioni, a comprare il test di gravidanza di Laura. Il ragazzo nega di aver avuto una relazione con lei, però confessa a Luisa di aver fatto quella soffiata di notte alla polizia.

Il silenzio dell’acqua Canale 5 | Il cast

Giorgo Pasotti si è calato nelle vesti del vicequestore Andrea Baldini, un punto di riferimento per la piccola comunità di Castel Marciano e che conosce la giovane Laura sin dalla nascita.

Ambra Angiolini interpreta Luisa, agente della sezione omicidi di Trieste con una tragedia personale alle spalle (un aborto) che la lega particolarmente al caso del piccolo paesino.

La giovane Laura Mancini è interpretata da Caterina Biasiol. A sedici anni, Laura è bella e controversa ma la sua scomparsa manda in subbuglio il piccolo paesino dove è nata e cresciuta.

Riccardo Maria Manera invece interpreta Matteo, figlio di Roberta (nonché compagna del vicequestore Andrea) ed ex fidanzato di Laura. Matteo, al momento della scomparsa della ragazza, ha una relazione con Grazia, migliore amica di Laura, ma non è un personaggio cristallino: di fatto, potrebbe nascondere molti segreti.

Valentina D’Agostino invece interpreta Anna, la mamma di Laura, una donna dal carattere deciso e dal passato travagliato che ha avuto la figlia all’età di sedici anni. Anna possiede un bar in paese e intrattiene una relazione segreta con Franco, un uomo che in passato ha avuto diversi problemi con la legge.

Diego Ribon è il questore Paolo Grasso, che arriva nel piccolo paesino vicino Trieste per seguire le indagini su Laura dopo aver sospeso Andrea, poiché il caso coinvolge fin troppo da vicino la sua famiglia. Inoltre, Paolo ha avuto una relazione con Luisa ed è il padre del bambino che la donna ha poi perso durante una pericolosa operazione di polizia.

Infine Claudio Castrogiovanni interpreta Dino Marinelli, parte del corpo di polizia che lavora al fianco di Andrea da sempre.

Il silenzio dell’acqua Canale 5 | Streaming

Ma dov’è possibile seguire la nuova fiction Mediaset? Semplice: collegandovi a Canale 5 in prima serata, potrete vedere in chiaro Il silenzio dell’acqua, venerdì 8 marzo alle ore 21:25.

Come alternativa, potete seguire la diretta streaming su MediasetPlay e, per recuperare la puntata andata in onda, potete usare sempre la stessa piattaforma streaming che, tramite l’on demand, mette a disposizione gli episodi anche dopo la trasmissione in televisione.

