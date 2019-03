Genoa Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A

GENOA JUVENTUS STREAMING – AGGIORNAMENTO 17 MARZO 2019 – Alle ore 12,30 di oggi, 17 marzo, la Juventus scende in campo a Marassi contro il Genoa, gara valida per la 28esima giornata della Serie A. Out Cristiano Ronaldo, non convocato. Chi giocherà? Spazio ancora a Federico Bernardeschi, grande protagonista – con il portoghese – della rimonta in Champions contro l’Atletico Madrid. TPI seguirà LIVE la partita:

LA NOSTRA DIRETTA DI GENOA-JUVENTUS

Di seguito dove vedere Genoa-Juve:

GENOA JUVENTUS STREAMING – Domenica 17 marzo 2019, alle ore 12,30 Genoa e Juventus si sfidano allo stadio Marassi di Genova per la 28esima giornata della Serie A 2018-2019. Sfida a cui i bianconeri arrivano dopo il trionfo in Champions League contro l’Atletico Madrid firmato Cristiano Ronaldo e con uno scudetto (l’ennesimo) quasi cucito sul petto. Dall’altra parte i padroni di casa a cui qualche punto non dispiacerebbe sia per la classifica (comunque tranquilla) sia per il prestigio.

Dove vedere il Genoa Juventus in tv? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Genoa Juventus streaming | Dove vedere la partita in tv e streaming

Genoa Juventus sarà visibile in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Genoa Juventus è previsto per domenica 17 marzo 2019 alle ore 12,30.

IL SITO DI DAZN

Genoa Juventus streaming | Le probabili formazioni

Chi giocherà? Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori? Di seguito le probabili formazioni di Genoa e Juventus per la gara di domenica alle ore 12,30:

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

All. Prandelli

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Bernardeschi.

All. Allegri

