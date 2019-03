Genoa Juventus diretta live 2-0| Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

GENOA JUVENTUS DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Genoa e Juventus, gara valida per la 28esima giornata della Serie A 2018 2019, in programma domenica 17 marzo 2019 alle ore 12,30 (diretta tv: Dazn).

GENOA JUVENTUS DIRETTA LIVE 2-0

SECONDO TEMPO

94′ L’arbitro fischia la fine della partita: vince il Genoa 2-0. Impresa rossoblù a Marassi, tifosi in delirio. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Allegri

90′ L’arbitro concede 4 minuti di recupero

85′ Fallo di Emre Can: ammonito

82′ Pandev viene ammonito per essersi levato la maglia dopo il gol

81′ GOL DEL GENOA : contropiede dei padroni di casa con Kouamé che serve Pandev che con un tiro in diagonale batte Perin. 2-0 Genoa!

78′ Kouamé calcia dal limite dell'area, palla alta sopra la traversa

77′ Cambio per la Juventus: fuori Bentancur, dentro Spinazzola

76′ Cambio per il Genoa: fuori Radovanovic, dentro Veloso

73′ Cambio per la Juventus: fuori Mandzukic, dentro Kean

72′ GOL DEL GENOA : Sturaro calcia dal limite dell’area, un rimbalzo beffa Perin e il Genoa fa 1-0. Boato a Marassi

70′ Cambio per il Genoa: fuori Lazovic, dentro Sturaro

67′ Partita molto combattuta a Marassi

66′ Cambio per il Genoa: fuori Sanabria, dentro Pandev

60′ Cambio per la Juventus: fuori Cancelo, dentro Bernardeschi

56′ Gol della Juventus con Dybala che batte il portiere del Genoa, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco

50′ Mandzukic riceve palla su cross in area di Dybala, la difesa libera

L’arbitro fischia l’inizio della ripresa

Le squadre tornano in campo per il secondo tempo

PRIMO TEMPO

48′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo: le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0

45′ L’arbitro concede 3 minuti di recupero

43′ Lerager calcia da dentro l’area, palla alta sopra la traversa

35′ Ottima la prestazione del Genoa, passiva la Juve

32′ Dopo aver esaminato l’episodio al Var, l’arbitro cambia idea: niente rigore

30′ Fallo di mano nell’area della Juventus: calcio di rigore per il Genoa

30′ Mischia in area, bravissimo Perin a salvare

23′ Fallo di Caceres: ammonito

18′ Lazovic calcia dalla distanza, palla di molto a lato

16′ Sanabria calcia da dentro l’area all’altezza del dischetto del rigore, bravissimo Perin a salvare

11′ Pjanic calcia dalla distanza, palla di poco a lato

10′ Kouamé calcia dalla distanza, palla a lato

6′ Fallo di Alex Sandro: ammonito

4′ Fallo di Romero: ammonito

L’arbitro fischia l’inizio di Genoa-Juventus: si parte!

È il momento dell’inno della Lega Serie A

Genoa e Juve entrano in campo

GENOA JUVENTUS DIRETTA LIVE | PRE PARTITA

Genoa e Juventus tornano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio d’inizio

Le squadre sono in campo per il riscaldamento pre partita

Comunicate le formazioni ufficiali: Genoa con il 4-4-2: Sanabria e Kouamé gli attaccanti. Juve con il 3-5-2. Davanti il tridente Alex Sandro-Dybala-Mandzukic

Le squadre sono arrivate a Marassi. Tra poco le formazioni ufficiali

Ci siamo: alle ore 12,30 Genoa e Juventus scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, per l’anticipo domenicale della 28esima giornata della Serie A Tim. Partita che non vedrà la presenza in campo di Cristiano Ronaldo, non convocato da Allegri per la sfida a scopo precauzionale. Chi giocherà? Qui sotto le probabili formazioni di Genoa-Juve:

GENOA JUVENTUS DIRETTA LIVE | LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Rolon, Lerager; Sanabria, Kouamé.

All. Prandelli

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani; Cancelo, Can, Pjanic, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic.

All. Allegri

GENOA JUVENTUS DIRETTA LIVE | PRESENTAZIONE

Archiviata l’impresa in Champions League (3-0 all’Atletico Madrid in uno stadium in festa) la Juventus si rituffa nel campionato dominato in lungo e largo per tutta la stagione. I bianconeri, quasi campioni d’Italia visto il grande vantaggio sul Napoli, domenica 17 marzo alle ore 12,30 scendono in campo a Marassi (Genova) contro il Genoa di Prandelli.

Partita molto attesa dai genoani che sognano di strappare almeno un punto allo squadrone di Allegri. Ci riusciranno? Vedremo di certo la Juve non regalerà nulla. Anche perché l’obiettivo è chiudere la pratica scudetto in tempi record.

Appuntamento a domenica comunque per la risposta. In questo articolo troverete tutto: le formazioni ufficiali, la cronaca live, il tabellino… TPI infatti seguirà LIVE l’evento calcistico con una diretta testuale. A domenica!

Genoa Juventus diretta live | Tv e streaming

Volete sapere dove vedere Genoa Juventus? La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, la piattaforma streaming a pagamento. In questo articolo tutte le informazioni del caso.