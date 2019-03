FORMULA 1 2019 – Dopo qualche mese di pausa, riparte finalmente il nuovo campionato di Formula 1. Tutti i piloti e le scuderie sono pronti a contendere a Lewis Hamilton, campione in carica, e alla sua Mercedes il titolo di campione del mondo di automobilismo.

Il mondiale 2019 è composto da ben 21 gran premi, che si corrono dal 17 marzo al 1 dicembre in piste disseminate in tutto i continenti. Si parte dall’Australia, come sempre, e si finisce ad Abu Dhabi. Chi vincerà l’ambito titolo piloti? E chi invece quello costruttori? Lo scopriremo seguendo tutto il campionato.

Di seguito troverete tutte le ultime notizie sul mondiale di Formula 1 2019.

Formula 1 2019 | Ultime notizie

AGGIORNAMENTO 17 MARZO – Doppietta Mercedes: Bottas davanti ad Hamilton. Delusione Ferrari – Il mondiale 2019 della Formula 1 è ripartito da dove è finito: dallo strapotere delle Mercedes. A trionfare in Australia infatti sono stati i due piloti della casa tedesca (primo Bottas; secondo Hamilton) che hanno battuto tutti, in particolare le Ferrari di Vettel e Leclerc, finite rispettivamente quarta e quinta. Terza piazza invece per la Red Bull di Verstappen.

La classifica piloti dopo il Gp d’Australia:

Bottas 26 punti

Hamilton 18 punti

Verstappen 15 punti

Vettel 12 punti

Leclerc 10 punti

Magnussen 8 punti

Hulkenberg 6 punti

Kimi Raikkonen 4 punti

Stroll 2 punti

Kvyat 1 punto

AGGIORNAMENTO 16 MARZO – In Australia pole per Hamilton – Il mondiale 2019 di Formula 1 sembra iniziare come si era concluso il precedente, ovvero con il dominio di Lewis Hamilton. A Melbourne il pilota inglese, dopo aver dominato le libere del venerdì e le libere 3, si è aggiudicato la prima pole della stagione, dopo aver dominato anche le libere del venerdì.

L’asso della Mercedes ha corso in 1:20.486 (nuovo record della pista) mettendo tutti dietro: il compagno di squadra Valtteri Bottas e la Ferrari di Sebastian Vettel e Max Verstappen sulla Red Bull. Solo quinto Charles Leclerc, l’altro ferrarista di quest’anno.

AGGIORNAMENTO 15 MARZO – Hamilton il migliore delle libere – La giornata delle prime prove libere del GP d’Australia è stata tutta nel segno di Lewis Hamilton, risultato di gran lunga il migliore superando il compagno di squadra Bottas. Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente con il quinto e nono tempo.

Le prove libere del GP d’Australia – Il grande giorno è arrivato: oggi con le prove libere sul circuito di Melbourne, in Australia, riparte ufficialmente il mondiale di Formula 1. Chi sarà il favorito? Al momento è assolutamente il campione in carica, Lewis Hamilton. Ma le Ferrari fin dalla vigilia hanno promesso battaglia, affiancando a Sebastian Vettel il giovane Charles Leclerc.

Formula 1 2019 | Il calendario

Come detto, saranno 21 i Gran Premi di quest’anno. Ecco il calendario completo del mondiale di Formula 1 2019:

17 marzo ore 16.10 – GP Australia a Melbourne

a Melbourne 31 marzo ore 18.10 – GP Bahrain a Sakhir

a Sakhir 14 aprile ore 14.10 – GP Cina a Shanghai

a Shanghai 28 aprile ore 16.10 – GP Azerbaijan a Baku

a Baku 12 maggio ore 15.10 – GP Spagna a Barcellona

a Barcellona 26 maggio ore 15.10 – GP Monaco a Montecarlo

a Montecarlo 9 giugno ore 14.10 – GP Canada a Montreal

a Montreal 23 giugno ore 15.10 – GP Francia a Le Castellet

a Le Castellet 30 giugno ore 15.10 – GP Austria a Zeltweg

Formula 1 2019 | E ancora:

14 luglio ore 14.10 – GP Gran Bretagna a Silverstone

a Silverstone 28 luglio ore 15.10 – GP Germania ad Hockenheim

ad Hockenheim 4 agosto ore 15.10 – GP Ungheria a Budapest

a Budapest 1 settembre ore 15.10 – GP Belgio a Spa

a Spa 8 settembre ore 15.10 – GP Italia a Monza

a Monza 22 settembre ore 20.10 – GP Singapore a Marina Bay

a Marina Bay 29 settembre ore 14.10 – GP Russia a Sochi

a Sochi 13 ottobre ore 14.10 – GP Giappone a Suzuka

a Suzuka 27 ottobre ore 13.10 – GP Messico a Città del Messico

a Città del Messico 3 novembre ore 13.10 – GP USA ad Austin

ad Austin 17 novembre ore 15.10 – GP Brasile a San Paolo

a San Paolo 1 dicembre ore 17.10 – GP Abu Dhabi a Yas Marina

Formula 1 2019 | I piloti in gara

Di seguito troverete l’elenco completo dei piloti in gara nel mondiale di Formula 1 2019 con le loro rispettive scuderie.

Lewis Hamilton (Mercedes)

(Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes)

(Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari)

(Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari)

(Ferrari) Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing)

(Aston Martin Red Bull Racing) Pierre Gasly (Aston Martin Red Bull Racing)

(Aston Martin Red Bull Racing) Carlos Sainz (McLaren F1 Team)

(McLaren F1 Team) Lando Norris (McLaren F1 Team)

(McLaren F1 Team) Nico Hülkenberg (Renault Sport F1 Team)

(Renault Sport F1 Team) Daniel Ricciardo (Renault Sport F1 Team)

Formula 1 2019 | E ancora:

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing Team)

(Alfa Romeo Racing Team) Andrea Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Team)

(Alfa Romeo Racing Team) Sergio Pérez (Sportpesa Racing Point)

(Sportpesa Racing Point) Lance Stroll (Sportpesa Racing Point)

(Sportpesa Racing Point) Robert Kubica (Williams-Mercedes)

(Williams-Mercedes) George Russel (Williams-Mercedes)

(Williams-Mercedes) Daniil Kvyat (Toro Rosso)

(Toro Rosso) Alexander Albon (Toro Rosso)

(Toro Rosso) Romain Grosjean (Haas F1 Team)

(Haas F1 Team) Kevin Magnussen (Haas F1 Team)

Formula 1 2019 | Le regole

A decretare il vincitore del mondiale piloti e costruttori sarà un sistema di punteggio basato sul piazzamento di ciascun pilota nelle varie gare che compongono il campionato.

Il sistema è così organizzato: per ogni vittoria vengono attribuiti 25 punti, che diventano 18 per il secondo classificato, 15 per il terzo, 12 per il quarto, 10 per il quinto, 8 per il sesto, 6 per il settimo, 4 per l’ottavo, 2 per il nono e 1 per il decimo.

La classifica costruttori si ricava sommando i punti ottenuti dai singoli piloti di ciascuna scuderia.

Formula 1 2019 | Diretta tv e streaming

Anche quest’anno, ad accaparrarsi i diritti televisivi del mondiale di Formula 1 è stato Sky Sport. Sarà dunque la tv satellitare a trasmettere i 21 Gran Premi in diretta sui suoi canali Sky Sport Uno (tasto 201) e Sky Sport F1 (tasto 207). Le trasmissioni iniziano al giovedì, con le consuete interviste ai piloti, e si concludono con la gara della domenica.

Tutti coloro che non hanno un abbonamento dovranno accontentarsi della differita di TV8. Il canale (al tasto 108 del digitale terrestre) trasmetterà tutti e 21 i Gran Premi, ma solo gli ultimi quattro (Messico, Stati Uniti, Brasile e Abu Dhabi) in diretta e i rimanenti solo in differita (a orari variabili).

La Rai, invece, un po’ come accaduto l’anno scorso, trasmetterà un unico Gran Premio, quello d’Italia dell’8 settembre 2019.

Il mondiale di Formula 1 2019 sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.