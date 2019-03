“L’ho scritta appositamente per una persona che stasera è qui. Gliel’ho detto anche ieri sera, ma in realtà è sempre bello prendere la palla al balzo per poterle dire quanto mi è stata d’aiuto. Perché non sono una persona semplice e ho avuto tante cose in cui lei mi è stata molto vicina. Senza di lei non so come sarei ridotto ora. Grazie”. È questa la dedica commovente che il 16 marzo 2019, dal palco del Pala Alpitour di Torino, Fedez ha fatto alla moglie, Chiara Ferragni.

L’influencer, che sta seguendo il rapper nel tour appena iniziato – Paranoia Airlines – non è restata indifferente di fronte alle dolci parole del marito, com’è visibile in una Stories caricata su Instagram e realizzata dalla moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol. Ferragni, infatti, ha sorriso visibilmente commossa. La platea l’ha più volte incitata.

La canzone in questione, quella di cui ha parlato Fedez, è Prima di ogni cosa. Un testo scritto pensando non solo a Chiara, ma anche al loro bambino, Leone.

Di seguito il video apparso sul profilo social dell’imprenditrice.

