DIETA ROYAL BABY – A Buckingham Palace, si sa, i protocolli da seguire sono rigidi e molteplici. Meghan Markle, tra gli ultimi arrivati nella famiglia reale, lo sa bene. Ma non sarà esente dalle regole imposte dalla regina Elisabetta neanche il prossimo nipotino, il figlio dei duchi del Sussex, che dovrebbe venire alla luce proprio ad aprile 2019.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’allattamento – la forma primordiale e iniziale di nutrizione di ogni essere umano – sarà la mamma a decidere. In altre parole, Meghan è libera di allettare o meno dal suo seno il (o la) primogenito. L’alternativa sarebbe il ricorso a una balia.

Dopo qualche mese, quando il royal baby potrà mangiare qualcosa di più sostanzioso, sarà possibile ricorrere alle puree di frutta. Ma a un condizione: che questa arrivi dalle terre in mano alla famiglia reale, come la tenuta di campagna nonché residenza di Natale, Sandringham, nel Norfolk. I pezzetti devono essere piccolissimi e non pericolosi per il piccolo. A pensarci saranno i 20 chef a disposizione di sua maestà.

E proprio perché sono 20 i cuochi che lavorano a servizio della regina, non c’è rischio per il bambino di mangiare cibo confezionato. Largo spazio, dunque, solo agli alimenti freschi di giornata. E possibilmente che provengano dalle proprietà gestite da Elisabetta.

