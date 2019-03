Formula 1 2019 GP Australia streaming e diretta tv: ecco dove vedere la prima gara del 2019

FORMULA 1 2019 GP AUSTRALIA STREAMING – Domenica 17 marzo 2019, alle ore 6.10, parte il primo Gran Premio del mondiale 2019 di Formula 1. Tutti gli appassionati italiani di automobilismo, per la prima gara della stagione, sono chiamati dunque a una levataccia per poter vedere in diretta la corsa, con Lewis Hamilton su Mercedes che ha guadagnato la pole position e le Ferrari relegate al terzo e al quinto posto nella griglia di partenza.

Per guardare in diretta la partenza del Gran Premio, dunque, occhio alla sveglia!

Tutto sul mondiale 2019 di Formula 1

Il calendario completo del mondiale di Formula 1 2019

Ma dove vedere in diretta il Gran Premio d’Australia di Formula 1? Su Sky Sport o su Tv8? E la Rai? Ecco tutte le informazioni.

Formula 1 2019 GP Australia streaming | Dove vederlo in tv live e/o in differita

Quest’anno la Formula 1 è un’esclusiva quasi totale di Sky Sport. La pay-tv infatti si è aggiudicata i diritti per tutti i 21 Gran Premi della stagione. Solo in quattro occasioni (in Messico, Stati Uniti, Brasile e Abu Dhabi, quindi gli ultimi quattro GP del mondiale) la gara verrà trasmessa anche in chiaro, in diretta, su TV8. In un’unica occasione invece (il GP d’Italia), la gara verrà trasmessa su Rai 1.

Di conseguenza, il Gran Premio di Melbourne, in Australia, di domenica 17 marzo 2019 verrà trasmesso in diretta solo su Sky Sport, sui canali 201 e 207 del vostro telecomando, a partire dalle 6.10 del mattino.

Se invece non siete abbonati, vi toccherà aspettare qualche ora (alle 14, con collegamento dalle 12.30 per il paddock) per la trasmissione della gara, in differita, su TV8.

Formula 1 2019 GP Australia streaming | Dove vederlo in live streaming

Non sarete in casa al momento della messa in onda della gara? Il vostro televisore al momento non funziona? Niente paura, per fortuna c’è lo streaming a soccorrervi.

Il Gran Premio d’Australia di domenica 17 marzo infatti sarà visibile – sempre e solo agli abbonati Sky – sulla piattaforma SkyGo, che permette di vedere i programmi della pay tv su pc, tablet e smartphone, in totale mobilità.

Dunque, se volete vedere il GP d’Australia in streaming, non vi resta che scaricare l’app (compatibile sia con iOS che con Android), autenticarvi e sintonizzarvi sui canali 201 o 207.