Una ragazza di 24 anni è stata violentata da tre persone nella stazione della ferrovia Circumvesuviana di S. Giorgio a Cremano (Napoli).

La violenza è avvenuta nell’ascensore della stazione. La ragazza, di Portici, è stata soccorsa e trasportata all’Ospedale Villa Betania. Aveva gli abiti letteralmente lacerati.

Immediato l’intervento della polizia: gli agenti stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza della stazione per risalire ai responsabili.

Secondo il racconto della giovane, al momento della violenza, intorno alle 18, c’era molta gente.

La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi nell’ascensore che conduce al binario 3 della stazione.

La vittima è stata soccorsa dai viaggiatori: era su una panchina della stazione di Piazza Trento e Trieste.

“Piangeva e diceva alla madre al telefono che era stata violentata”.

Immediate le reazioni: “Questi vigliacchi saranno presi. Meritano una punizione esemplare. Nessuna pietà”, tuona Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, la holding regionale che gestisce la Circumvesuviana. “Il nostro personale e le nostre telecamere sono a disposizione e stanno collaborando attivamente minuto per minuto con le forze dell’ordine”.

Ragazza violentata a Napoli, le indagini

Secondo quanto si è appreso, alle 18 è arrivata una telefonata anonima in commissariato a San Giorgio a Cremano ed è subito partita una volante che ha trovato la ragazza in un angolo della stazione evidentemente sotto shock in condizioni pietose e l’ha trasportata in ospedale nel quartiere di Napoli di Ponticelli, il più vicino.

La 24enne, nel denunciare l’accaduto, avrebbe anche detto di conoscere indirettamente qualcuno dei suoi aggressori e il suo racconto è al vaglio degli investigatori, mentre la Scientifica procede nei rilievi all’interno della stazione.

Le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza delle Eav, ente che gestisce i trasporti locali su ferro e gomma in Campania, arriveranno a breve alla polizia per tempi tecnici di scaricamento dei file.