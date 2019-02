Chi governa in Italia: com’è cambiato il volto delle regioni negli ultimi 5 anni

“Dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali”.

Sono le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, all’indomani dell’elezione di Christian Solinas alle elezioni regionali in Sardegna.

Come ha detto Salvini, le ultime elezioni regionali hanno premiato la Lega e il centro-destra, che ha raggiunto la parità con il centro sinistra in termini di numeri di regioni governate.

Com’è cambiato il volto delle regioni italiane negli ultimi 5 anni?

Qui la mappa che mostra come all’indomani delle ultime elezioni regionali in Sardegna, il centro destra e il centro sinistra si sono divisi le 20 regioni italiane: 10 a 10.

Nel corso del 2019 saranno altre 4 le regioni che andranno alle urne per eleggere il loro presidente di regione e il consiglio regionale: oltre ad Abruzzo e Sardegna, che hanno già votato a febbraio, ci saranno Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte e Calabria.

Si tratta di 4 regioni attualmente governate dal centro sinistra, così come lo erano Abruzzo e Sardegna, passate al centro destra:

Questa era la situazione dell’Italia nel 2014, quando il centro sinistra governava in 15 regioni su 20: