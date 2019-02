Elezioni regionali Sardegna affluenza

Domenica 24 febbraio in Sardegna si vota per le elezioni regionali 2019. Durante la giornata i dati sull’affluenza alle urne saranno diffusi alle 12, alle 19 e alle 23. I cittadini sardi sono chiamati a eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale.

L’isola sarda è una delle 6 regioni italiane che nel 2019 sono chiamate alle urne, insieme ad Abruzzo [qui l’articolo che racconta com’è andata], Calabria, Piemonte, Emilia Romagna e Basilicata.

Affluenza ore 12: il dato dell’affluenza alle 12 ha già superato quello del 2016. La percentuale dei votanti si attesta a 14,78 per cento. Alle regionali del 16 febbraio del 2014, alla stessa ora, era stata del 14,50 per cento.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

> Elezioni Sardegna: tutto quello che c’è da sapere

> Elezioni Sardegna: chi sono i candidati

Finora le operazioni di voto si sono svolte in maniera regolare in tutti i centri della Regione. Il timore era stato espresso nei giorni scorsi per la situazione di tensione che si era creata a causa delle oltre due settimane di protesta di pastori per il prezzo del latte.

Dopo la trattativa fallita di giovedì scorso, con gli industriali che non si erano presentati al tavolo del governo, alcuni portavoce dei pastori non aveva escluso ‘interventi’ nei seggi. Si segnala solo l’assalto al camion cisterna a Orune, che peraltro danneggia i pastori perché il latte doveva essere ancora conferito, e il presidio al caseificio Argiolas nel Cagliaritano tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine.

> QUI IL SISTEMA ELETTORALE