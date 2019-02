Canzoni fasciste sulla pista di pattinaggio su ghiaccio: scoppia la bufera a Limone Piemonte

A Limone Piemonte (Cuneo) sono scoppiate le polemiche per la diffusione di canzoni fasciste sulla pista di pattinaggio su ghiaccio della città. In un video diffuso sul web si sentono i tipici inni del Ventennio risuonare sulla pista della rinomata località sciistica. L’episodio risale a venerdì 22 febbraio.

A denunciare il fatto è stato l’Osservatorio Democratico sulle nuove destre dal suo profilo Facebook. “Ora ci chiediamo – scrive l’Osservatorio -, l’apologia di fascismo in questo Paese è un reato sancito da 2 leggi e dalla Costituzione, come è possibile che un esercizio pubblico quale la pista di pattinaggio su ghiaccio di una rinomata località turistica possa permettersi di trasformarsi in una rievocazione dell’oscuro ventennio in pieno giorno e nella sua piena attività? Nessuna autorità ha impedito questa ennesima provocazione causata anche dallo sdoganamento continuo da parte delle istituzioni del pensiero e dei disvalori del fascismo?”.

Angelo Fruttero, il sindaco del comune della Val Vermenagna ha confermato la vicenda: “È stata un’iniziativa di un dipendente che, all’insaputa del gestore dell’impianto, ha suonato quelle canzoni. Il giovane è stato redarguito. Pare abbia messo un dischetto personale e diffuso la musica dalle altoparlanti dell’impianto”.