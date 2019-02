Ultimi sondaggi: cosa pensano gli italiani di M5S dopo il voto sul caso Diciotti

Ultimi sondaggi oggi – Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Emg Acqua, gli italiani appoggiano la scelta del Movimento 5 Stelle di votare contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti.

Il 60 per cento degli intervistati ha risposto che il voto contro il processo del ministro dell’Interno non è stato un tradimento dei principi del Movimento.

Tra gli elettori pentastellati il sostegno alla decisione dei leader arriva a toccare il 71 per cento, anche se il 24 per cento degli elettori grillini si è detto deluso dal Movimento.

In generale il 35 per cento dei sostenitori afferma che i 5 Stelle hanno concesso troppo alla Lega, perdendo così consenso. Ma si tratta ancora di una minoranza, dato che il 64 per cento degli elettori pentastellati è convinto che il movimento sia rimasto fedele ai propri ideali.

Ultimi sondaggi politici oggi – Autonomie

La maggioranza degli elettori del Movimento 5 Stelle (69 per cento) si è espresso contro l’autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che rischia di creare Regioni di serie A e di serie B.

Di diverso parere l’elettorato della Lega, che si dice più positivo verso l’autonomia e non ne teme gli effetti. Solo il 26 per cento dei sostenitori del Carroccio ha detto di avere delle remore sulla riforma.

Sulla differenza di vedute tra elettori di Lega e M5S pesa sicuramente la provenienza geografica.

In generale, il 42 per cento degli italiani è contrario all’autonomia delle tre Regioni, mentre il 31 per cento è a favore.

Ultimi sondaggi politici oggi – Pastori sardi

Per quanto riguarda la questione dei pastori sardi, il sondaggi Emg ha evidenziato una certa uniformità di pareri tra sostenitori di Lega e M5S.

Il 67 per cento dei leghisti e l’80 per cento dei pentastellati è a favore dell’intervento dello Stato per aumentare il prezzo del latte.

Ultimi sondaggi politici oggi – Pd

Emg ha anche analizzato le intenzioni di voto di 1500 intervistati in merito alle primarie del Pd del 3 marzo.

Secondo il sondaggio Zingaretti è in vantaggio con il 58 per cento, seguito da Martina al 34 per cento.