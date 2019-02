Sanremo 2019 prima serata live | Diretta | Festival | Canzoni | Classifica | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

SANREMO 2019 PRIMA SERATA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della prima serata del Festival di Sanremo 2019.

SANREMO 2019 PRIMA SERATA LIVE

La prima serata del Festival di Sanremo 2019 finisce qui. Appuntamento a domani con la seconda serata

Viene svelata la classifica parziale. Eccola:

Fascia BLU

Ultimo

Bertè

Silvestri

Irama

Cristicchi

Renga

Il Volo

Nek

Fascia GIALLA

Nigiotti

Negrita

Paola Turci

Tatangelo

Patty Pravo e Briga

Arisa

BoomdaBash

Federica Carta e Shade

Fascia ROSSA

Mahmood

Achille Lauro

Nino D’Angelo e Livio Cori

Einar

Ghemon

Motta

Ex Otago

Zen Circus

Bisio cita diversi versi di Baglioni ed entra il direttore artistico intonando una sua canzone

“Baglioni ha scritto “Migravamo cone due gabbiani”, era ossessionato. Guccini in confronto è un cantante da oratorio…”. Attenzione è anche antimilitarista!”

Ancora Bisio: “Il passerotto è una specie animale che nasce in Africa e arriva in Europa anni e anni fa, se ne frega dei porti chiusi. Svolazza”

Sul palco Claudio Bisio che parte con un monologo: “Stupito dal vostro stupore. Baglioni è sempre stato un sovversivo. “Passerotto non andare via”, era un esortazione agli immigrati. Restate qui. È lui che gli ha fatto venire l’idea”

Silvestri lascia il palco tra gli applausi

Rientro in teatro e prima “papera” della 69esima edizione: protagonista Bisio che si “incarta”. È il momento di Daniele Silvestri che canta “Argento vivo“

Piccolo stacco promozionale

I due intonano “Fall on me“

Grandi applausi per i due. Poco dopo ecco entrare in scena il figlio di Bocelli, Matteo che riceve dal padre la giacca “portafortuna”

Bocelli canta “Il mare calmo della sera”. Con lui Baglioni

Viene presentato il primo Superospite del Festival di Sanremo 2019: Andrea Bocelli

Applausi per la Bertè che riceve da Bisio un mazzo di fiori

È il momento di Loredana Bertè che canta “Cosa ti aspetti da me“: tanti applausi per la cantante

Tantissimi applausi per i ragazzi de Il Volo che lasciano il teatro

Ecco Il Volo con “Musica che resta“

Applausi per gli Zen Circus che lasciano il palco

Entrano sul palco i Zen Circus che canteranno “L’amore è una dittatura“

Si rientra in teatro: sul palco anche Baglioni che improvvisa un siparietto con i due conduttori

Pubblicità

Applausi per il cantante emiliano. Il ritmo è serrato: spazio al prossimo artista

Tocca a Nek con “Mi farò trovare pronto“

I due cantanti lasciano il palco

È il momento di Nino D’Angelo e Livio Cori con “Un’altra luce“

Applausi per Renga, la gara continua

A rompere il ghiaccio è Francesco Renga con la sua “Aspetto che torni“

Viene spiegato il regolamento per votare i cantanti in gara

Baglioni: “È il Festival dell’armonia. Percorso entusiasmante che serve ad unire. Facciamo un buon viaggio, facciamolo insieme. Buon viaggio a tutti voi”

“Buonasera, benvenuti al 69esimo Festival di Sanremo”, le parole di Baglioni che poi presenta i “copiloti”. Bisio visibilmente emozionato

I tre conduttori appaiono insieme al centro del palco cantando “Via” di Claudio Baglioni

Ci siamo: è iniziato il Festival di Sanremo 2019!

È il momento del programma PrimaFestival

I presentatori del Festival si affacciano dal famoso balconcino dell’Ariston: boato dalla piazza

Mancano poco più di 30 minuti all’inizio del Festival di Sanremo 2019

Seguite il Festival insieme a noi. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

Ci siamo: questa sera, alle ore 20,35, prende il via il Festival di Sanremo 2019 ( Qui la scaletta

Sanremo 2019 prima serata streaming e diretta tv: ecco dove vedere tutte le serate del Festival

SANREMO 2019 PRIMA SERATA STREAMING – Dal 5 al 9 febbraio 2019 va in onda su Rai 1 il Festival di Sanremo 2019, l’evento televisivo più importante in Italia.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2019 in tv o streaming? A che ora va in onda? Su quale canale? Di seguito tutte le risposte:

Sanremo 2019 prima serata streaming | Dove vedere il Festival in TV

Le 5 puntate del Festival di Sanremo 2019 vanno in onda in prima serata (ore 20,45), in chiaro, su Rai 1.

La gara vera e propria dovrebbe iniziare più o meno intorno alle ore 21,30.

Sanremo 2019 prima serata streaming | Dove vedere il Festival in STREAMING

E in streaming? Tranquilli Sanremo 2019 sarà, ovviamente, visibile anche in streaming gratis. Dove? Sulla piattaforma gratuita, previa registrazione tramite mail o facebook, RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai in diretta su diversi dispositivi come pc, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la puntata o le pillole grazie alla funzione on demand che permette di non perdersi nulla dell’evento televisivo dell’anno.

Sanremo 2019 prima serata streaming | Come seguirlo in RADIO

Siete in viaggio o in macchina e volete seguire il Festival di Sanremo 2019? No problem, la kermesse sarà ovviamente seguita anche da RadioRai con Rai Radio Due che farà una vera e propria cronaca live con continui collegamenti dall’Ariston.

Sarà possibile seguire il Festival anche in streaming Radio. Dove? Su RaiPlayRadio.

Sanremo 2019 prima serata streaming | I cantanti in gara

Gli artisti in gara a Sanremo 2019 sono: Arisa, Loredana Bertè, Boomdabash, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Nino D’Angelo e Livio Cori, Achille Lauro, Irama, Il Volo, Ghemon, Einar, Ex-Otago, Enrico Nigiotti, Patty Pravo e Briga, Nek, Negrita, Mahmood, Motta, Francesco Renga, Ultimo, Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, The Zen Circus, Paola Turci.

