SANREMO 2019 PRIMA SERATA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della prima serata del Festival di Sanremo 2019.

Entrano sul palco i Zen Circus che canteranno “L’amore è una dittatura“

Si rientra in teatro: sul palco anche Baglioni che improvvisa un siparietto con i due conduttori

Applausi per il cantante emiliano. Il ritmo è serrato: spazio al prossimo artista

Tocca a Nek con “Mi farò trovare pronto“

I due cantanti lasciano il palco

È il momento di Nino D’Angelo e Livio Cori con “Un’altra luce“

Applausi per Renga, la gara continua

A rompere il ghiaccio è Francesco Renga con la sua “Aspetto che torni“

Viene spiegato il regolamento per votare i cantanti in gara

Baglioni: “È il Festival dell’armonia. Percorso entusiasmante che serve ad unire. Facciamo un buon viaggio, facciamolo insieme. Buon viaggio a tutti voi”

“Buonasera, benvenuti al 69esimo Festival di Sanremo”, le parole di Baglioni che poi presenta i “copiloti”. Bisio visibilmente emozionato

I tre conduttori appaiono insieme al centro del palco cantando “Via” di Claudio Baglioni

Ci siamo: è iniziato il Festival di Sanremo 2019!

È il momento del programma PrimaFestival

I presentatori del Festival si affacciano dal famoso balconcino dell’Ariston: boato dalla piazza

Mancano poco più di 30 minuti all’inizio del Festival di Sanremo 2019

Seguite il Festival insieme a noi. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

Qual è il cantante favorito per la vittoria? Qui le quote

Ci siamo: questa sera, alle ore 20,35, prende il via il Festival di Sanremo 2019 ( Qui la scaletta

Sanremo 2019 prima serata streaming e diretta tv: ecco dove vedere tutte le serate del Festival

SANREMO 2019 PRIMA SERATA STREAMING – Dal 5 al 9 febbraio 2019 va in onda su Rai 1 il Festival di Sanremo 2019, l’evento televisivo più importante in Italia.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2019 in tv o streaming? A che ora va in onda? Su quale canale? Di seguito tutte le risposte:

Sanremo 2019 prima serata streaming | Dove vedere il Festival in TV

Le 5 puntate del Festival di Sanremo 2019 vanno in onda in prima serata (ore 20,45), in chiaro, su Rai 1.

La gara vera e propria dovrebbe iniziare più o meno intorno alle ore 21,30.

Sanremo 2019 prima serata streaming | Dove vedere il Festival in STREAMING

E in streaming? Tranquilli Sanremo 2019 sarà, ovviamente, visibile anche in streaming gratis. Dove? Sulla piattaforma gratuita, previa registrazione tramite mail o facebook, RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai in diretta su diversi dispositivi come pc, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare la puntata o le pillole grazie alla funzione on demand che permette di non perdersi nulla dell’evento televisivo dell’anno.

Sanremo 2019 prima serata streaming | Come seguirlo in RADIO

Siete in viaggio o in macchina e volete seguire il Festival di Sanremo 2019? No problem, la kermesse sarà ovviamente seguita anche da RadioRai con Rai Radio Due che farà una vera e propria cronaca live con continui collegamenti dall’Ariston.

Sarà possibile seguire il Festival anche in streaming Radio. Dove? Su RaiPlayRadio.

Sanremo 2019 prima serata streaming | I cantanti in gara

Gli artisti in gara a Sanremo 2019 sono: Arisa, Loredana Bertè, Boomdabash, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Nino D’Angelo e Livio Cori, Achille Lauro, Irama, Il Volo, Ghemon, Einar, Ex-Otago, Enrico Nigiotti, Patty Pravo e Briga, Nek, Negrita, Mahmood, Motta, Francesco Renga, Ultimo, Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, The Zen Circus, Paola Turci.

