GOVERNO ULTIME NEWS – Lunedì 4 febbraio – ore 15.45 – Di Maio e Conte presentano il sito del reddito di cittadinanza – presentatoIl premier Conte e il vice Di Maio hanno il sito del reddito di cittadinanza, online da oggi.

ore 10.00 – Di Maio: “Insieme a Toninelli e Conte depositeremo una memoria sulla Diciotti” – “Io e Toninelli, come ministri, assieme al premier Conte, depositeremo una memoria alla Giunta per le autorizzazioni per spiegare che quelle decisioni sono state prese insieme e non sono state solo del ministro dell’Interno”. Lo ha confermato Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti al liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco, in merito all’iter sull’autorizzazione a procedere chiesta per Matteo Salvini sul caso Diciotti.

Il ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio chiarisce quindi che “ci assumeremo le responsabilità, in maniera collegiale, di quelle decisioni prese in quei giorni per premere sull’Ue per la redistribuzione dei migranti in tutti i Paesi europei”.



Domenica 3 febbraio – Caos sull’A22, Toninelli manda gli ispettori: “La gestione tornerà pubblica” – “Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla Autostrada del Brennero. È infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, il giorno dopo la chiusura di un tratto della A22, in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno, a causa della neve.

La Autostrade del Brennero spa però è già controllata all’84,7 per cento da enti pubblici, come riferisce il Corriere della Sera. I soci privati possiedono solo il restante 15 per cento circa. Il primo socio è la Regione Autonoma Trentino Alto Adige con il 32,29 per cento, seguita da Provincia Autonoma di Bolzano e di Trento (7,6 e 7,4 per cento). (Qui l’articolo completo).

Sabato 2 febbraio – ore 13.05 – Di Maio: “Finché noi siamo al governo la Tav non si farà”. – Il vicepremier Luigi Di Maio, parlando durante una diretta su Facebook, ha dichiarato che: “Finché ci saranno i 5 Stelle al Governo, la Torino-Lione non si farà”.

Di Maio si trova a Penne (Pe) insieme ad Alessandro Di Battista e alla candidata grillina alla Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

Il ministro ha sottolineato che “non faremo come le peggiori lobby di questo Paese che vogliono che si inizi a fare la Tav Torino Lione, che è a zero come cantiere”.

“Noi siamo alla parte delle opere utili, quelle da fare e quando questi signori dei grandi potentati economici che hanno ridotto questo Paese in questo stato, cominciano a tifare per un’opera inutile come la Tav Torino-Lione, il Movimento 5 Stelle sta da un’altra parte, dalla parte del popolo italiano”.

Ieri Salvini ha visitato il cantiere Tav di Chiomonte, in Valsusa. Il ministro dell’Interno ha spiegato così il suo ‘blitz’: “Portare solidarietà alle migliaia di poliziotti che da anni proteggono il cantiere”, “far capire che gli scavi sono iniziati” e “testimoniare come non è vero – come dicono i 5 stelle – che i lavori non sono neanche partiti”.

> Tav: cosa dice l’analisi costi-benefici voluta dal Governo

Venerdì 1 febbraio – ore 20.30 – Savona nuovo presidente Consob? – Il ministro delle Politiche Ue Paolo Savona, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere il nuovo presidente della Consob. [Leggi l’articolo].

ore 19.00 – Venezuela, l’Italia blocca la risoluzione Ue – L’Italia è stato l’unico paese a votare contro il riconoscimento da parte dell’Unione europea di Juan Guaidò come presidente a interim del Venezuela, bloccando l’accordo che era stato raggiunto nella riunione informale dei ministri degli Esteri a Bucarest. L’intesa era stata promossa dalla Svezia.

La Grecia, che si era schierata a favore di Maduro, non si è esplicitamente opposta, mentre l’Italia ha bloccato l’iniziativa.

ore 17.10 – Reddito di cittadinanza, il 4 febbraio il governo presenta sito e card – Il governo ha annunciato che lunedì 4 febbraio saranno presentati il sito e la card per il reddito di cittadinanza.

ore 13.20 – Scontro Conte-Confindustria sulla crescita economica – “Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire”, ha commentato del presidente del Consiglio in un’intervista al programma Povera Patria di Rai2. “L’Italia ha un programma di ripresa incredibile. C’è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c’è tanta determinazione da parte del governo”. Di parere diverso però Confindustria, che smentisce le parole del premier. [Leggi l’articolo].

ore 11.10 -Venezuela, polemica fra M5S e Guaidò – È scoppiata una polemica tra Juan Guaidò, presidente autoproclamato del Venezuela, e il Governo italiano, in particolare l’ala del Movimento Cinque Stelle [qui le ultime notizie sulla crisi venezuelana]. Lo scontro è nato in seguito ad alcune affermazioni fatte da Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Esteri, che ha dichiarato che “l’Italia non riconosce Guaidò come presidente”. Guaidò ha risposto piccato e poco dopo il vicepremier Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, ha controreplicato, ribadendo la linea di Di Stefano [Leggi l’articolo].

ore 10.00 – La Consulta e la Corte europea contro il reddito di cittadinanza – Il decreto prevede che il reddito possa essere assegnato agli immigrati che vivono in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 consecutivi. Ma la Corte Costituzionale ha già bocciato requisiti “di molto superiori” ai 5 anni di residenza per le prestazioni sociali in favore degli stranieri. Per come è stato scritto il decreto potrebbe poi entrare in gioco anche la Corte Europea per gli aspetti di violazione delle direttive. Qui il rischio sarebbe quello di dover risarcire tutti gli “stranieri originariamente esclusi”. [Leggi l’articolo]

ore 9.15 – Perché “stavolta” Salvini indossando le divise ha commesso un reato. Il ministro dell’Interno è entrato in Parlamento con la divisa da agente di polizia. E in Sardegna ha esibito i gradi di “capitano”. Due casi in cui ha violato la legge. [Leggi l’articolo]



ore 08.45 – M5S, i rimborsi che avanzano vanno a Casaleggio: polemica – Nel M5S è polemica per le regole sulla gestione dei rimborsi restituiti dai parlamentari al movimento. Un documento interno rivelato dall’agenzia AdnKronos prevede che “dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti all’Associazione Rousseau”. La cosa ha scatenato le proteste di alcuni parlamentari, tra cui le senatrici Nugnes e Fattori [Leggi l’articolo].

ore 08.00 – Salvini risponde al fuorionda di Conte – “Non è vero che sono contro tutti. Ma che la Merkel sia preoccupata di Salvini è soddisfazione, anche se non ha niente di cui essere preoccupata”. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta così il fuorionda “rubato” da PiazzaPulita in cui il premier Conte dice “Salvini è contro tutti”. “Conte ha la mia massima stima”, ha assicurato Salvini. “E questo è un labiale rubato durante una pausa caffè” [Leggi l’articolo].

Giovedì 31 gennaio – ore 22.30 – Fuorionda di Conte: “Salvini è contro tutti” – Il programma tv PiazzaPulita, in onda su La7, ha rivelato un clamoroso fuorionda del premier Conte: “Il M5S vuole fare campagna contro la Francia, Salvini è contro tutti”, ha detto il premier alla cancelliera tedesca Merkel, a margine del vertice di Davos [qui il video].

ore 19.30 – Meloni: “La Sea Watch va affondata” – “Non c’è ragione al mondo per cui una nave battente bandiera olandese debba sbarcare i suoi passeggeri in Italia. Se l’Olanda non riconosce la #SeaWatch, allora vuol dire che si tratta di una nave pirata, dunque l’equipaggio va arrestato e la nave affondata. Siete d’accordo?”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia [Leggi l’articolo].

ore 18.45 – Zingaretti scrive a Conte – Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Partito democratico, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nella missiva, Zingaretti avanza tre suggerimenti al premier, proponendo, in particolare, di intervenire sugli investimenti pubblici, sul rilancio di quelli privati e su norme che possano favorire l’occupazione [Leggi l’articolo].

ore 18.00 – Sea Watch, Salvini: “Irregolarità a bordo” – “Mi risulta che ci siano più elementi di irregolarità nella Sea Watch: col mare in tempesta invece di andare in Tunisia sono venuti in Italia. Quanto meno strano. Stiamo verificando con il ministro delle Infrastrutture chi far entrare e chi no, per verificare se ci saranno altri trafficanti di esseri umani”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Porta a Porta. Il ministro ha chiarito la posizione dell’Italia sulla redistribuzione dei 47 migranti a bordo: “Ne prenderemo solo uno”. [Leggi l’articolo].

ore 17.00 – Ong, Salvini e Toninelli vogliono “sigillare” le acque italiane – Non più chiusura dei porti, bensì sigillo delle acque territoriali. È questa la nuova linea del governo Conte, e in particolare dei ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti. “Siamo al lavoro per risolvere definitivamente il problema, sigillando le acque territoriali italiane alle navi SGRADITE come quelle delle Ong. Io ce la metto e ce la metterò sempre tutta”, scrive Salvini [Leggi l’articolo].

ore 15.00 – Caso Diciotti, la Lega in piazza a Milano per raccogliere firme: “Salvini non si tocca”. Sabato 2 e domenica 3 febbraio l’appuntamento del popolo leghista è “a Milano, in giro per la città” per “dirlo forte e chiaro: un ministro dell’Interno che difende il proprio Paese dall’invasione di clandestini e blocca il business degli scafisti non si tocca”. Qui i dettagli.



ore 12.30 – Istat, Di Maio: “Recessione è colpa dei governi precedenti” – “I dati Istat testimoniano che chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha portato fuori dalla crisi”, è stato il commento del vicepremier Luigi Di Maio sui dati Istat che fotografano la recessione tecnica dell’Italia. “I dati Istat certificano il fallimento di un’intera classe politica che gli italiani hanno mandato a casa il 4 marzo”.

ore 11.20 – Istat, l’Italia è in recessione tecnica – Secondo i dati forniti dall’Istat l’Italia è ufficialmente in recessione tecnica: nel IV trimestre la crescita è sceso dello -0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Frena quindi la crescita economica: nel 2018 il Pil è cresciuto dell’1 per cento, mentre nel 2017 aveva registrato un +1,6. Il Pd ha chiesto un’informativa urgente del ministro dell’Economia Tria alla Camera.

ore 10.10 – Sea Watch a Catania – La nave della Ong tedesca è arrivata nel porto di Catania.