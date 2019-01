Vaccini, polemiche per il convegno no-vax organizzato a Montecitorio

Numerose critiche e polemiche si sono scatenate per un convegno organizzato dal Movimento Cinque Stelle alla Camera dei deputati, nella sala stampa.

Il convegno, in programma per il 24 gennaio, era stato organizzato da un’associazione no-vax, Corvelva, il Cooordinamento regionale veneto per la libertà delle vaccinazioni e dalla deputata grillina Sara Cunial.

Il Partito democratico ha fatto appello alla stampa parlamentare affinché diserti la conferenza. Anche l’ordine dei medici ha protestato, chiedendo al presidente della Camera Roberto Fico di annullare l’evento.

Contraria anche la ministra della Salute Giulia Grillo che ha detto di essere “totalmente contraria a incontri” del genere, perché “fatti senza una controparte come l’Aifa”, l’Agenzia italiana del farmaco.

Sulla polemica è intervenuto anche Roberto Burioni, il virologo impegnato nella lotta contro le fake news scientifiche e che alcuni giorni fa aveva lanciato il patto trasversale per la scienza. “Se Cunial dice che il patto trasversale per la scienza non serve a nulla, io dico invece che purtroppo in Italia è più indispensabile che mai”, ha detto Burioni.

“Davvero la sala stampa della Camera dei deputati è un porto franco dove chiunque può fare disinformazione scientifica, alimentare campagne contro i vaccini e mettere in pericolo la salute dei più deboli con il marchio ufficiale del Parlamento? Davvero il presidente Fico pensa di poter fare il Ponzio Pilato con la scienza e la sicurezza sanitaria dei bambini?”, ha scritto il deputato Pd Michele Anzaldi.

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha scritto una lettera a Fico: “Esprimiamo la preoccupazione del mondo medico per la diffusione, per di più in un luogo istituzionale come la Camera dei deputati, di queste informazioni, che sono valutate dall’Aifa come scarsamente attendibili e che, senza le opportune verifiche, creerebbero allarmismi ingiustificati negli operatori e soprattutto nei cittadini”.

La Federazione ha invitato a sospendere l’evento, rinviando al ministero della Salute il giusto approfondimento e le valutazioni del caso.

“Il M5s non metta le istituzioni in imbarazzo”, ha detto la deputata di Forza Italia Mara Carfagna.