Oroscopo di oggi 22 gennaio 2019 | Martedì | Cosa dicono gli astri

OROSCOPO DI OGGI TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi martedì 22 gennaio 2019. L’oroscopo di TPI:

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi 22 gennaio 2019 | Ariete

Venite da un periodo di ansia dovuto soprattutto al lavoro. Avete fatto delle nuove proposte o avete presentato un progetto che credete il migliore possibile, eppure il feedback avuto da colleghi e capi è stato abbastanza freddo.

Le stelle per fortuna tornano ad assistervi dopo due settimane di buio. Ne beneficerete soprattutto in ambito sentimentale, dal momento che passerete ottimi momenti di passione con il vostro partner.

Toro

Prosegue il trend di ieri: Mercurio e Saturno nel vostro segno vi daranno nuove soddisfazioni per tutta la giornata, soprattutto sul lavoro.

Preparatevi perché quelle che vi aspettano sono settimane decisive per il vostro ruolo in azienda o nella vostra attività: dovrete prendere decisioni importantissime.

In amore, procede tutto bene, ma non rilassatevi troppo altrimenti ne pagherete le conseguenze. Il vostro partner ha un bisogno continuo di attenzioni, non fategliele mancare.

Oroscopo di oggi 22 gennaio 2019 | Gemelli

Anche per voi Gemelli potrebbe essere un’ottima giornata, non tanto in amore, dove vivete un periodo tormentato, ma sicuramente nelle amicizie.

Le stelle favorevoli faranno sì che possiate recuperare un rapporto che credevate ormai compromesso. E la buona notizia vi darà uno slancio di ottimismo.

Positività che riverserete anche sul lavoro, dove riuscirete a farvi valere, soprattutto rispetto ad alcuni colleghi che nei giorni scorsi hanno fatto di tutto per buttarvi giù.

> QUI CHE COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

Siete sulle montagne russe: un giorno vi sentite i padroni del mondo, un giorno faticate anche a guardarvi allo specchio. Le stelle predicano calma ed equilibrio.

La fonte principale di stress è ancora una volta il lavoro, dove vi sentite sempre in discussione e soprattutto vivete male la concorrenza.

Ripensate un po’ a voi stessi, e soprattutto fatevi una domanda: è davvero la professione giusta per voi?

Leone

Questo inizio di settimana è stato caratterizzato soprattutto da un po’ di malumore, dovuto alle poche energie che avete a disposizione.

Ultimamente avete riposato poco e male, soprattutto perché vi sentite poco valorizzati sia sul lavoro, sia in famiglia. Alcune critiche vi hanno proprio fatto male, soprattutto perché arrivate da persone che credevate vicine.

È l’occasione giusta per ricomporre alcuni rapporti: risolvere alcune incomprensioni è l’unico modo per tornare a essere voi stessi. La Luna, da questo punto di vista, è pronta a darvi una mano.

> QUI LE AFFINITÀ’ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di oggi 22 gennaio 2019 | Vergine

Giornata faticosa, la vostra. Per fortuna siete pieni di grinta: in fondo il lavoro che fate è quello che vi ha sempre appassionati e, nonostante le possibili difficoltà, vi sentite a vostro agio nel vostro ruolo.

Occhio però all’amore: siete dei tipi molto “autoritari” nei vostri rapporti, per cui pretendete sempre la verità e soprattutto il rispetto. Avete l’impressione che ultimamente questi due elementi siano un po’ mancati…

Bilancia

È un periodo decisamente storto. Discussioni, polemiche, delusioni amorose. Lo stress vi attanaglia e non riuscite a essere produttivi sul lavoro e premurosi con il vostro partner.

Cercate di ritrovare in qualche modo la bussola. Provate a resistere qualche giorno e cercate di non aprire nuovi focolai di polemica con le persone che avete accanto. Aspettate la fine della settimana, quando le stelle saranno decisamente più favorevoli.

Oroscopo di oggi 22 gennaio 2019 | Scorpione

Inutile girarci intorno, questa è probabilmente una delle settimane più importanti della vostra vita. L’avete iniziata con il piede giusto, sentite di essere preparati a ciò che vi aspetta e dunque non avete timori.

Poi, però, all’improvviso, ecco che siete assaliti da mille dubbi: avete fatto abbastanza? Riuscirete a farlo capire agli altri? Ecco che subentra lo sconforto: sappiate però che il 2019 in generale sarà un anno positivo per voi.

Cosa significa? Che per fare avverare le previsioni, i primi a doverci credere siete proprio voi.

Sagittario

Vi attende qualche tensione di troppo per questa giornata e la cosa vi butterà un po’ giù. Per fortuna però Marte è in transito nel vostro segno e dunque avrete una nuova voglia di mettervi in gioco e combattere per avere qualche soddisfazione.

Buone notizie per i single: in questo periodo vi sentite decisamente irresistibili. Sentite il bisogno di fare nuove conquiste: sappiate che avete tutte le carte in regola per vivere un periodo assolutamente positivo.

Oroscopo di oggi 22 gennaio 2019 | Capricorno

Giornata senza picchi di allegria, la vostra. Sul lavoro siete consapevoli di essere tra i migliori. Eppure le difficoltà in cui versa la vostra azienda non vi lasciano tranquillo.

In amore, occhio a non trascurare troppo il partner. Per carattere siete persone in cerca perenne di garanzie: come vi sentireste al posto suo, se il vostro compagno fosse sempre e solo focalizzato sulla sua professione?

Acquario

Tornate a respirare dopo un periodo abbastanza lungo di vera e propria apnea. Finalmente le stelle vanno per il verso giusto: ne guadagnerete in energia e voglia di fare.

In amore, la vostra relazione è molto salda, sapete di aver trovato il compagno giusto eppure non riuscite a togliervi di testa quella nuova persona che avete conosciuto da poco. Occhio alle tentazioni…

Oroscopo di oggi 22 gennaio 2019 | Pesci

L’unica parola che conoscete è nervosismo. Lavoro, famiglia, amore: il risultato non cambia. State attraversando una fase delicata della vostra vita, ma il caos è soprattutto interiore.

Non vi sentite realizzati appieno e avete la convinzione di meritare un posto migliore nel mondo. Per questo siete pronti a mettere tutto in discussione.

Nonostante ciò, non riuscirete a cavare un ragno dal buco se continuerete ad affrontare la situazione di petto e senza un briciolo di positività.

> QUI L’OROSCOPO DI DOMANI