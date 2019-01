Ultime estrazioni del Lotto | Oggi | Superenalotto | 10 e Lotto | Risultati

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – Undici ruote, cinque numeri da giocare. Da anni il gioco del Lotto appassiona milioni di italiani, tutti alla ricerca dei numeri vincenti per mettere a segno la bolletta della vita. Di seguito i numeri estratti nelle ultime estrazioni:

> QUI LE ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE IN TEMPO REALE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°7 del 15 gennaio 2019

NAZIONALE 59 – 37 -40 – 81 -29

59 – 37 -40 – 81 -29 BARI 77 – 66 – 67 – 10 – 78

77 – 66 – 67 – 10 – 78 CAGLIARI 88 – 24 – 43 – 18 – 20

88 – 24 – 43 – 18 – 20 FIRENZE 57 – 4 – 58 – 5 – 64

57 – 4 – 58 – 5 – 64 GENOVA 18 – 26 – 69 – 88 – 32

18 – 26 – 69 – 88 – 32 MILANO 9 – 10 – 83 – 76 – 42

9 – 10 – 83 – 76 – 42 NAPOLI 65 – 70 – 4 -40 – 77

65 – 70 – 4 -40 – 77 PALERMO 9 – 27 – 63 – 83 – 58

9 – 27 – 63 – 83 – 58 ROMA 11 – 37 – 13 – 47 – 81

11 – 37 – 13 – 47 – 81 TORINO 73 – 10 – 44 – 15 – 47

73 – 10 – 44 – 15 – 47 VENEZIA 56 – 82 -40 – 21 – 13

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 15 gennaio 2019

4 – 9 – 10 – 11 – 18

24 – 26 – 27 – 37 – 43

56 – 57 – 65 – 66 – 67

70 – 73 – 77 – 82 – 88

Numero Oro: 77

Doppio Oro: 77 – 66

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 15 gennaio 2019

8 – 51 – 57 – 43 – 87 – 56

Numero Jolly: 25

Numero SuperStar: 18

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°6 del 12 gennaio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

NAZIONALE 40 – 41 – 68 – 35 – 38

40 – 41 – 68 – 35 – 38 BARI 38 – 63 – 56 – 55 – 43

38 – 63 – 56 – 55 – 43 CAGLIARI 60 – 16 – 78 – 40 – 42

60 – 16 – 78 – 40 – 42 FIRENZE 4 – 25 – 57 – 39 – 48

4 – 25 – 57 – 39 – 48 GENOVA 75 – 15 – 13 – 28 – 45

75 – 15 – 13 – 28 – 45 MILANO 69 – 86 – 78 – 22 – 19

69 – 86 – 78 – 22 – 19 NAPOLI 70 – 42 – 45 -74 -14

70 – 42 – 45 -74 -14 PALERMO 18 – 42 – 29 – 21 – 81

18 – 42 – 29 – 21 – 81 ROMA 51 – 47 – 55 – 28 – 8

51 – 47 – 55 – 28 – 8 TORINO 87 – 26 – 68 – 45 – 19

87 – 26 – 68 – 45 – 19 VENEZIA 73 – 90 – 72 – 64 – 27

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi sabato 12 gennaio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

4 – 15 – 16 – 18 – 25 – 26 – 38 – 42 – 47 – 51 – 56 – 60 – 63 – 69 – 70 – 73 – 75 – 86 – 87 – 90

Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38 – 63

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 12 gennaio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

62 – 88 – 36 – 73 – 16 – 33

Numero Jolly: 48

Numero SuperStar: 68

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°5 del 10 gennaio 2019

NAZIONALE 47 – 4 – 11 – 10 – 84

47 – 4 – 11 – 10 – 84 BARI 71 – 25 – 45 – 70 – 78

71 – 25 – 45 – 70 – 78 CAGLIARI 26 – 73 – 7 – 11 – 49

26 – 73 – 7 – 11 – 49 FIRENZE 7 – 3 – 4 – 54 – 18

7 – 3 – 4 – 54 – 18 GENOVA 10 – 50 – 1 – 63 – 27

10 – 50 – 1 – 63 – 27 MILANO 55 – 22 – 65 – 63 – 14

55 – 22 – 65 – 63 – 14 NAPOLI 1 – 23 – 82 – 89 – 74

1 – 23 – 82 – 89 – 74 PALERMO 5 – 73 – 25 – 86 – 89

5 – 73 – 25 – 86 – 89 ROMA 38 – 1 – 86 – 36 – 72

38 – 1 – 86 – 36 – 72 TORINO 87 – 31 – 64 – 9 – 52

87 – 31 – 64 – 9 – 52 VENEZIA 75 – 39 – 44 – 13 – 38

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi giovedì 10 gennaio 2019

1 – 3 – 4 – 5 – 7

10 – 22 – 23 – 25 – 26

31 – 38 – 39 – 45 – 50

55 – 71 – 73 – 75 – 87

Numero Oro: 71

Doppio Oro: 71 – 25

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 10 gennaio 2019

87 – 39 – 2 – 86 – 66 – 76

Numero Jolly: 15

Numero SuperStar: 67

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°4 del 8 gennaio 2019

NAZIONALE 70 – 82 – 12 – 25 – 47

70 – 82 – 12 – 25 – 47 BARI 21 – 4 – 9 – 63 – 2

21 – 4 – 9 – 63 – 2 CAGLIARI 83 – 8 – 32 – 19 – 13

83 – 8 – 32 – 19 – 13 FIRENZE 13 – 44 – 39 – 46 – 35

13 – 44 – 39 – 46 – 35 GENOVA 88 – 31 – 76 – 40 – 49

88 – 31 – 76 – 40 – 49 MILANO 13 – 59 – 56 – 15 – 21

13 – 59 – 56 – 15 – 21 NAPOLI 44 – 54 – 27 – 80 – 56

44 – 54 – 27 – 80 – 56 PALERMO 89 – 28 -14 – 87 – 81

89 – 28 -14 – 87 – 81 ROMA 21 – 90 – 28 – 66 – 36

21 – 90 – 28 – 66 – 36 TORINO 48 – 7 – 20 – 52 – 86

48 – 7 – 20 – 52 – 86 VENEZIA 45 – 27 – 3 – 50 – 16

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 8 gennaio 2019

4 – 7 – 8 – 9 – 13

21 – 27 – 28 – 31 – 32

39 – 44 – 45 – 48 – 54

59 – 83 – 88 – 89 – 90

Numero Oro: 21

Doppio Oro : 21 – 4

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 8 gennaio 2019

54 – 87 – 38 – 57 – 23 – 34

Numero Jolly: 39

Numero SuperStar: 10

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – LOTTO – Estrazione n°3 del 5 gennaio 2019

NAZIONALE 75 72 74 39 29

75 72 74 39 29 BARI 1 30 18 25 23

1 30 18 25 23 CAGLIARI 55 83 71 82 2

55 83 71 82 2 FIRENZE 24 69 50 67 79

24 69 50 67 79 GENOVA 71 10 78 52 61

71 10 78 52 61 MILANO 79 26 72 46 37

79 26 72 46 37 NAPOLI 22 37 90 56 15

22 37 90 56 15 PALERMO 88 26 56 31 77

88 26 56 31 77 ROMA 38 56 70 44 21

38 56 70 44 21 TORINO 53 78 84 13 42

53 78 84 13 42 VENEZIA 32 7 56 44 69

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi sabato 5 gennaio 2019

1 7 10 18 22

24 26 30 32 37

38 53 55 56 69

71 78 79 83 88

Numero Oro: 1

Doppio Oro : 1 30

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 5 gennaio 2019

55 76 68 89 52 46

Numero Jolly: 11

Numero SuperStar: 51

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – LOTTO – Estrazione n°2 del 3 gennaio 2019

NAZIONALE 60 57 3 46 76

60 57 3 46 76 BARI 49 50 14 17 56

49 50 14 17 56 CAGLIARI 73 18 57 21 5

73 18 57 21 5 FIRENZE 23 47 34 44 76

23 47 34 44 76 GENOVA 20 47 19 29 23

20 47 19 29 23 MILANO 19 9 66 7 56

19 9 66 7 56 NAPOLI 56 85 26 60 8

56 85 26 60 8 PALERMO 68 37 17 59 26

68 37 17 59 26 ROMA 60 63 47 82 25

60 63 47 82 25 TORINO 16 3 66 86 27

16 3 66 86 27 VENEZIA 82 41 43 74 20

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi giovedì 3 gennaio 2019

3 9 14 16 18

19 20 23 37 41

47 49 50 56 60

63 68 73 82 85

Numero Oro: 49

Doppio Oro : 49 50

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 3 gennaio 2019

70 56 35 64 1 52

Numero Jolly: 79

Numero SuperStar: 69

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°1 del 2 gennaio 2019

NAZIONALE 52 36 86 29 63

52 36 86 29 63 BARI 48 1 56 51 64

48 1 56 51 64 CAGLIARI 29 8 74 81 21

29 8 74 81 21 FIRENZE 53 73 3 8 25

53 73 3 8 25 GENOVA 28 65 66 74 69

28 65 66 74 69 MILANO 16 73 54 31 30

16 73 54 31 30 NAPOLI 21 1 20 85 14

21 1 20 85 14 PALERMO 22 16 67 49 68

22 16 67 49 68 ROMA 64 28 40 41 58

64 28 40 41 58 TORINO 8 51 35 85 86

8 51 35 85 86 VENEZIA 68 46 83 62 16

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi mercoledì 2 gennaio 2019

1 3 8 16 21

22 28 29 46 48

51 53 54 56 64

65 66 68 73 74

Numero Oro : 48

Doppio Oro : 48 1

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di domani 3 gennaio 2019

La prossima estrazione del Superenalotto ci sarà domani, 3 gennaio 2019. QUI L’ESTRAZIONE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°156 del 29 dicembre 2018

NAZIONALE 15 78 50 64 44

15 78 50 64 44 BARI 10 88 89 34 77

10 88 89 34 77 CAGLIARI 46 74 56 21 69

46 74 56 21 69 FIRENZE 74 13 87 14 70

74 13 87 14 70 GENOVA 13 11 28 65 89

13 11 28 65 89 MILANO 46 42 67 62 21

46 42 67 62 21 NAPOLI 55 5 31 39 78

55 5 31 39 78 PALERMO 85 5 90 49 36

85 5 90 49 36 ROMA 65 20 39 79 25

65 20 39 79 25 TORINO 10 69 22 66 44

10 69 22 66 44 VENEZIA 13 12 1 27 88

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di sabato 29 dicembre 2018

5 10 11 12 13 20 28 31 42 46 55 56 65 69 74 85 87 88 89

Numero Oro : 10

Doppio Oro : 10 88

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 29 dicembre 2018

24, 37, 46, 49, 62, 71

Jolly 53

Super Star 31

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°155 del 27 dicembre 2018

NAZIONALE 79 50 4 74 23

79 50 4 74 23 BARI 45 9 86 60 54

45 9 86 60 54 CAGLIARI 22 21 1 38 66

22 21 1 38 66 FIRENZE 21 11 51 14 8

21 11 51 14 8 GENOVA 71 2 36 7 46

71 2 36 7 46 MILANO 78 56 38 50 35

78 56 38 50 35 NAPOLI 55 50 7 11 89

55 50 7 11 89 PALERMO 61 78 7 59 15

61 78 7 59 15 ROMA 68 51 43 2 76

68 51 43 2 76 TORINO 81 72 23 3 10

81 72 23 3 10 VENEZIA 59 78 87 34 66

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di giovedì 27 dicembre 2018

1 2 9 11 21 22 36 45 50 51

55 56 59 61 68 71 72 78 81 86

Numero Oro : 45

Doppio Oro : 45 9

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 27 dicembre 2018

36 43 44 49 78 82

Jolly 18 Superstar 25

Ultime estrazioni del Lotto | Regolamento | Come giocare

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città.

Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse.

Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato).

Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina).

Ultime estrazioni del Lotto | Quando e dove giocare

> QUI TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Chi vuole giocare al Lotto può recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate in tutta Italia.

In alternativa, è possibile giocare al Lotto anche online. Prima di poterlo fare, bisogna aprire un conto gioco presso uno dei siti autorizzati (ad esempio Lottomatica) o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati.

Ma quando ci sono le estrazioni del Lotto?

Di seguito tutte le informazioni sui giorni in cui avviene l’estrazione, sugli orari in cui non è possibile giocare i propri numeri e sul calendario delle prossime estrazioni.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL GIOCO DEL LOTTO

L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Ultime estrazioni del Lotto | Dove giocare

Chi vuole giocare al Lotto può recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate in tutta Italia.

In alternativa, è possibile giocare al Lotto anche online. Prima di poterlo fare, bisogna aprire un conto gioco presso uno dei siti autorizzati (ad esempio Lottomatica) o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati.

> QUI QUALI NUMERI GIOCARE

> QUI DOVE GIOCARE AL LOTTO

> QUI COME SI GIOCA AL LOTTO

Ultime estrazioni del Lotto | Regolamento

Come si gioca al Lotto?

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città.ca

Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse.

Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato).

Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina).

Ultime estrazioni del Lotto | Premi

Non essendoci premi fissi, dunque, per capire quanto è possibile vincere si può fare riferimento a una tabella, pubblicata sul sito Lottomatica, che riporta, per una giocata su una singola ruota, quanto si vincerebbe per ognuna delle possibili combinazioni, puntando un euro.

> QUI QUALI NUMERI GIOCARE

> QUI DOVE GIOCARE AL LOTTO

> QUI COME SI GIOCA AL LOTTO