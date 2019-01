Se negli anni Novanta eravate bambini non potete non ricordare Piccoli problemi di cuore, il cartone animato che raccontava la storia d’amore tra Miki e Yuri e i problemi sentimentali dei due adolescenti.

Il cartoon, uscito ben 22 anni fa e trasmesso a partire dal gennaio 1997 prima su Canale 5 e poi su Italia 1, torna per farci rituffare nella spensieratezza dell’infanzia il 15 gennaio 2019. Tutte le mattine, quindi, alle 8.05 su Italia 1 sarà possibile rivedere – non senza la giusta dose di nostalgia – tutte le puntate del famoso anime che ha appassionato un’intera generazione.

Piccoli problemi di cuore era stato rimesso in onda anche qualche anno fa, nel 2010, ma poi la programmazione era stata interrotta prima che tutti gli episodi fossero stati messi in onda; da martedì 15 gennaio, invece, viene ritrasmessa su Italia 1 la versione integrale completa di tutte le puntate.

Torna Piccoli problemi di cuore | La trama del cartoon anni ’90

Piccoli problemi di cuore è un cartone nato prendendo ispirazione dal manga di Wataru Yoshizumi, Marmalade Boy, che in Giappone veniva pubblicato sul mensile Ribon. La versione italiana del manga, invece, è stata pubblicata tra il settembre 1998 e il settembre 1999 da Planet Manga.

La storia originale vedeva i ruoli dei personaggi invertiti rispetto a quella che è stata poi la trasposizione televisiva in forma di cartoon; il manga, infatti, vedeva come protagonista Yu, una ragazza bella e un po’ impertinente che che si ritrova a dividere la stanza con un ragazzo che è invece tutto l’opposto, perché timido e riservato. Il cartone trasmesso qui in Italia nel corso degli anni Novanta, invece, racconta un’altra storia: quella della introversa sedicenne Miki e del suo coinquilino Yuri che, a forza di battute, finirà per farla innamorare.

I genitori dei due ragazzi, per di più, si incontrano nel corso di una vacanza alle Hawaii e decidono prima di scambiare i rispettivi partner e poi di andare a vivere tutti insieme, nella stessa casa, proprio come una famiglia allargata.

I due ragazzi frequentano inoltre la stessa scuola e per tutti i 76 episodi del cartone animato fanno i conti con le prime esperienze, le insicurezze, con i tradimenti in amore e in amicizia e con tutti i problemi legati all’adolescenza tra pianti, sguardi e sorrisi.