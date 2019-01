Super Bowl 2019 | Ultime notizie | Quando e dove si gioca | Dove | Streaming

SUPER BOWL 2019 – Domenica 3 febbraio 2019 va in scena il Super Bowl LIII 2019, la finale del campionato della National Football League (NFL), giunta alla sua 53esima edizione. Un evento planetario (trasmesso negli Stati Uniti dalla CBS) seguito in tutto il mondo. Anche in Italia.

Super Bowl 2019 | Ultime notizie

AGGIORNAMENTO 15 GENNAIO 2019 – Quali squadre giocheranno il Super Bowl 2019? In corsa “ancora” quattro squadre, le finaliste di conference: da una parte Rems-Saints; dall’altra Patriots-Chiefs. Il 21 gennaio 2019 la risposta.

AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO 2019 – Polemiche negli Stati Uniti per la presenza dei Maroon Five – In molti stanno cercando di impedire che il gruppo si esibisca all’intervallo del Super Bowl. Addirittura è stata aperta una petizione. Perché? (Qui tutti i dettagli)

AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO 2019 – Chi canta all’intervallo? – Il Super Bowl 2019 vedrà la partecipazione di diversi artisti che si esibiranno nell’intervallo della partita. In primis i Maroon Five. Con loro la star della trap statunitense Travis Scott e BigBoi, altra stella dell’hip hop, già membro degli Outkast. (Qui tutti i dettagli)

Super Bowl 2019 | Dove si gioca

Per la terza volta nella sua storia il Super Bowl fa tappa ad Atlanta. La prima volta nel 1994: Super Bowl XXVIII; poi il Super Bowl XXXIV nel 2000. La gara, negli Stati Uniti, sarà trasmessa dal network CBS.

La decisione di giocare ad Atlanta il Super Bowl LIII è stata presa dai proprietari delle 24 franchigie della NFL il 26 maggio 2016 dopo tre votazioni. La città della Georgia ha avuto la meglio su altre tre “finaliste”: Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Florida), Mercedes-Benz Superdome, New Orleans (Louisiana) e Raymond James Stadium, Tampa (Florida).

Super Bowl 2019 | Lo stadio

Il Super Bowl 2019 si gioca al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, per la prima volta dello stadio, inaugurato nel 2017. L’impianto durante l’anno ospita le partite interne degli Atlanta Falcons della National Football League (NFL) e degli Atlanta United FC della Major League Soccer (MLS).

È il sostituto del Georgia Dome, che è stato lo stadio casalingo dei Falcons a partire dalla stagione 1992. Il costo totale stimato per la costruzione è stato di 1,5 miliardi di dollari. Lo stadio ha ufficialmente aperto il 26 agosto 2017 con la gara di pre-stagione tra i Falcons e gli Arizona Cardinals, malgrado la copertura del tetto retraibile non fosse ancora completa.

Il design prescelto, proposto da HOK, vede la presenza di una copertura con otto pannelli triangolari retraibili traslucidi e di un muro di vetro che si apre in contemporanea, per permettere il passaggio dell’aria fresca.

L’architetto Bill Johnson ha affermato che l’apertura circolare del soffitto è stata ispirata dal Pantheon romano (“Pantheon” era anche il nome provvisorio della struttura in costruzione). Nella end zone verso est, parte della struttura è stata impostata in modo che lasciasse libera la visuale verso lo skyline di Atlanta.

Super Bowl 2019 | Streaming

Il Super Bowl 2019 sarà trasmesso in Italia in esclusiva dalla piattaforma streaming Dazn che possiede i diritti tv per l’Italia del Football americano.

Dazn, come noto, è visibile anche sulle nostre tv. Ma non tutte. Per assistere agli eventi Dazn è infatti necessario avere una smart tv o decoder come SkyQ.

> QUI COME FUNZIONA DAZN SU SKYQ

> QUI COME VEDERE LE PARTITE SU DAZN

Super Bowl 2019 | Albo d’oro

Di seguito l’albo d’oro del Super Bowl:

6 vittorie – Pittsburgh Steelers

5 vittorie – New England Patriots, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4 vittorie – Green Bay Packers, New York Giants

3 vittorie – Oakland Raiders, Washington Redskins, Denver Broncos

2 vittorie – Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens

1 vittoria – Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs, Chicago Bears, New York Jets, Tampa Bay Bucaneers, New Orleans Saints

0 vittorie – Minnesota Vikings, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, L.A. Chargers, Tennessee Titans, Arizona Cardinals

Super Bowl 2019 | Come è andato lo scorso anno (2018)

Ogni anno, dal 1967, l’ultima domenica di gennaio o la prima di febbraio, milioni di telespettatori sono incollati allo schermo della televisione per assistere all’evento sportivo più importante e atteso degli Stati Uniti, il Super Bowl: la finale del campionato della National Football League (Nfl), la lega professionistica del football americano.

L’incontro della 52esima edizione si è svolto a Minneapolis, in Minnesota, nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio 2018.

I vincitori del match quest’anno sono stati i Philadelphia Eagles, che si sono aggiudicati il primo titolo della loro storia battendo con un punteggio di 41 a 33 i New England Patriots, la squadra più forte degli ultimi quindici anni.

Super Bowl 2019 | Le pubblicità più belle andate in onda lo scorso anno (2018)

Ma il Super Bowl non è soltanto sport, è anche la notte dello show televisivo più seguito dell’anno.

Gli spot pubblicitari, per questo evento, costano ai grandi brand ben 5 milioni di dollari per un0 spazio di 30 secondi complessivi. Per fare un confronto, nella notte degli Oscar gli spazi pubblicitari vengono venduti alla metà (circa 2.5 milioni di dollari).

L’halftime show, lo spettacolo musicale nell’intervallo ha visto come protagonista ancora una volta la star Justin Timberlake, che ha dedicato la performance a Prince, morto due anni fa per overdose.

Gli Eagles avranno vinto sul campo il Super Bowl 2018, ma questi spot hanno catturato l’attenzione del pubblico durante le pause pubblicitarie.

Ecco i migliori secondo il Time.

Water. org e Stella Artois

Questa è solo una delle due pubblicità dedicate alla birra e all’acqua nella serata del Super Bowl.

“Milioni di persone camminano fino a sei ore al giorno per avere un po’ di acqua pulita” dice l’attore Matt Damon nello spot.

Poi alza un bicchiere di Stella Artois e aggiunge: “Se solo l’uno per cento delle persone che stanno guardando questa pubblicità in questo momento acquistasse un bicchiere di Stella Artois, potremmo dare acqua pulita a un milione di individui per cinque anni”.

Groupon

C’è a chi piace vedere un uomo ricco e avido colpito da un pallone da calcio nello stomaco perché afferma di non apprezzare le imprese locali. E Groupon, con il comico Tiffany Haddish, lo dimostra in questo annuncio sottolineando che tutti noi dovremmo sostenere questo tipo di imprese.