La data di uscita della seconda stagione di Suburra era già stata annunciata a dicembre 2018, ma ora è arrivato un nuovo teaser della serie televisiva. In attesa di vedere su Netflix, dal 22 febbraio 2019, il ritorno del crime thriller italiano apprezzato da critica e pubblico, le prime immagini del filmato svelano alcuni retroscena della prossima stagione. I protagonisti della serie, seduti su una sedia quasi come se fossero su un trono, rivelano le loro intenzioni e non promettono nulla di buono.

La seconda stagione di “Suburra”

La seconda stagione di Suburra – prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e tratta dall’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini – è ambientata, a livello temporale, solo tre mesi dopo la fine della prima e vedrà le prossime puntate incentrate sulle elezioni comunali nella Capitale.

Prendendo spunto da contesti e situazioni tristemente reali, Suburra 2 racconterà in otto episodi la battaglia che si innesca alla vigilia di un evento politico così importante per Roma, quella fra politica, Chiesa e criminalità organizzata. Come sempre, inoltre, i confini tra questi tre mondi sono descritti dagli sceneggiatori come sottili ed impalpabili.

Questa volta però un ruolo più centrale lo avranno le donne: vedremo infatti i personaggi femminili in ruoli assolutamente determinanti nella storia.

Sullo sfondo di questa Roma che si appresta a eleggere il nuovo sindaco, ci sono sempre la guerra per il controllo del litorale e tutte le peripezie criminali in cui si avventurano i personaggi.