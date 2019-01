Stasera in tv 17 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Che Dio ci aiuti | MasterChef Italia 8 | Iron Man 3 | Mai dire talk

Cosa c’è stasera in tv 17 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di giovedì 17 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 17 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Il cuore in soffitta – Ultima occasione

23:32 – TG1 60 Secondi

23:35 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Cut

21:20 – Iron Man 3

23:30 – Stracult Live Show

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Lo stato contro Fritz Bauer Prima Visione Rai

23:10 – I miei vinili

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.105

21:10 – X Files XI ep.3

21:51 – X Files XI ep.4

22:42 – I segreti del Triangolo delle Bermude pt.2

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – TAKEN 3 – L’ORA DELLA VERITA’ – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – TAKEN 3 – L’ORA DELLA VERITA’ – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GIOCARE COL FUOCO

21:25 – MAI DIRE TALK

00:15 – CANDIDATO A SORPRESA – 1 PARTE

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:14 – SHINING – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RAMIFICAZIONE DELL’ESITAZIONE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RICALIBRAZIONE OCCUPAZIONALE

21:00 – I FANTASTICI 4 E SILVER SURFER – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – 21 Jump Street

23:00 – Le colline hanno gli occhi

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Fuori controllo

23:05 – Child 44 – Il bambino n. 44

01:25 – The Alibi

Stasera su Cine Sony:

21:05 – A proposito di Steve

23:00 – Sesso, bugie e videotape

00:55 – Caino e Caino

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MISSIONE MIAMI

21:00 – SCOMMESSA CON LA MORTE

23:02 – ALFABETO

23:18 – CORDA TESA

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – A casa con i suoi

23:15 – Bad teacher – Una cattiva maestra

01:00 – Lo stalker della finestra di fronte

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SIRIO RITORNA!

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – UN AMICO RITROVATO

21:10 – PREY-LA CACCIA E’ APERTA

23:20 – END OF A GUN

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – LA MIA BUONA STELLA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LA MIA BUONA STELLA – 2 PARTE

23:15 – BEAUTIFUL CREATURES – LA SEDICESIMA LUNA – 1 PARTE

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Spiati da una penna

20:45 – Affari di famiglia Un piccolo Frankenstein

21:15 – Dalla Cina con furore

23:15 – Ritratto di borghesia in nero

Stasera su Nove:

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Sotto attacco – 1^TV

23:30 – Nudi e crudi – Il veleno

00:15 – Nudi e crudi – Categoria 5

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Vite al limite – Rena e Lee

23:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

00:05 – ER: storie incredibili – Il mio lavoro e’ magia

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN Il calice avvelenato

21:30 – TERAPIA E PALLOTTOLE

23:30 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Scontro all’ultimo sangue

00:35 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Oscure trame

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:40 – Chef Locatelli – Master – Chef Calling

21:15 – MasterChef Italia – 1^TV

22:30 – MasterChef Italia – 1^TV

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Red Sparrow

23:40 – La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.