Cosa c’è stasera in tv 17 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Il cuore in soffitta – Ultima occasione

23:32 – TG1 60 Secondi

23:35 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Cut

21:20 – Iron Man 3

23:30 – Stracult Live Show

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Lo stato contro Fritz Bauer Prima Visione Rai

23:10 – I miei vinili

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.105

21:10 – X Files XI ep.3

21:51 – X Files XI ep.4

22:42 – I segreti del Triangolo delle Bermude pt.2

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – TAKEN 3 – L’ORA DELLA VERITA’ – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – TAKEN 3 – L’ORA DELLA VERITA’ – 2 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GIOCARE COL FUOCO

21:25 – MAI DIRE TALK

00:15 – CANDIDATO A SORPRESA – 1 PARTE

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

00:14 – SHINING – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RAMIFICAZIONE DELL’ESITAZIONE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RICALIBRAZIONE OCCUPAZIONALE

21:00 – I FANTASTICI 4 E SILVER SURFER – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – 21 Jump Street

23:00 – Le colline hanno gli occhi

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Fuori controllo

23:05 – Child 44 – Il bambino n. 44

01:25 – The Alibi

Stasera su Cine Sony:

21:05 – A proposito di Steve

23:00 – Sesso, bugie e videotape

00:55 – Caino e Caino

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MISSIONE MIAMI

21:00 – SCOMMESSA CON LA MORTE

23:02 – ALFABETO

23:18 – CORDA TESA

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – A casa con i suoi

23:15 – Bad teacher – Una cattiva maestra

01:00 – Lo stalker della finestra di fronte

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SIRIO RITORNA!

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – UN AMICO RITROVATO

21:10 – PREY-LA CACCIA E’ APERTA

23:20 – END OF A GUN

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – LA MIA BUONA STELLA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LA MIA BUONA STELLA – 2 PARTE

23:15 – BEAUTIFUL CREATURES – LA SEDICESIMA LUNA – 1 PARTE

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Spiati da una penna

20:45 – Affari di famiglia Un piccolo Frankenstein

21:15 – Dalla Cina con furore

23:15 – Ritratto di borghesia in nero

Stasera su Nove:

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Sotto attacco – 1^TV

23:30 – Nudi e crudi – Il veleno

00:15 – Nudi e crudi – Categoria 5

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Vite al limite – Rena e Lee

23:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

00:05 – ER: storie incredibili – Il mio lavoro e’ magia

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN Il calice avvelenato

21:30 – TERAPIA E PALLOTTOLE

23:30 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Scontro all’ultimo sangue

00:35 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Oscure trame

Stasera in tv 17 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:40 – Chef Locatelli – Master – Chef Calling

21:15 – MasterChef Italia – 1^TV

22:30 – MasterChef Italia – 1^TV

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Red Sparrow

23:40 – La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel