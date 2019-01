Sanremo 2019 Virginia Raffaele | Conferenza stampa | Profilo | Festival

SANREMO 2019 VIRGINIA RAFFAELE – Virginia Raffaele la conduttrice della 69esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019. La nota comica, imitatrice sarà affiancato da Claudio Bisio e dal direttore artistico della kermesse canora Claudio Baglioni.

Sanremo 2019 Virginia Raffaele | Conferenza stampa presentazione Festival

Le parole di Virginia Raffaele durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2019:

“A parte gli scherzi stimo molto Claudio Bisio, per me è un mostro (anche) sul palco. Ringrazio molto anche Baglioni, che mi ha voluta nonostante l’anno scorso sia stata un po’ scostumata dandogli dell’anziano. Lo ammetto: non lo era, l’anno scorso. Cercheremo di colorare la musica italiana, con la nostra ironia, tenendo presente che il Festival rimane una gara”.

“Non avendo mai lavorato insieme e avendo dei passati differenti, ma alla fine simili, per quanto mi riguarda mi sperimenterò anche quest’anno. Cercheremo di entrare a tempo nel concorso canoro, ma anche in controtempo delle volte. Cercheremo di colorarlo il più possibile”.

Sanremo 2019 Virginia Raffaele | Profilo | Biografia

È una trasformista dello spettacolo. Con le sue straordinarie imitazioni ha assunto i panni di tantissimi artisti e showgirl: da Belen Rodriguez a Carla Fracci, da Bianca Berlinguer a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa e Saveria Foschi Volante. Virginia Raffaele ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua grande comicità, ma non solo: donna di straordinaria bellezza, nel tempo ha dimostrato di essere anche un’ottima attrice, ballerina e presentatrice.

Un curriculum che, alla soglia dei 40 anni, le ha permesso di condurre già due volte il Festival di Sanremo: prima nell’edizione 2016, accanto a Carlo Conti, poi nel 2019, fortemente voluta da Claudio Baglioni.

Sanremo 2019 Virginia Raffaele | Biografia

Virginia Raffaele nasce il 27 settembre del 1980 a Roma. La sua famiglia è una famiglia particolare, composta da circensi: ne è un esempio la nonna, che era un’acrobata cavallerizza che gestiva il circo Preziotti. I suoi nonni sono anche i fondatori del luna park dell’Eur, a Roma, dove Virginia cresce.

Fin da piccola ha subito chiaro in mente quale strada deve prendere il suo futuro: a 19 anni, infatti, la giovane si diploma all’Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara. Nel frattempo, studia danza moderna e classica all’Accademia Nazionale. Alla soglia dei 20 anni Virginia Raffaele, dunque, ha già tutto il background che, qualche anno dopo, rende il suo nome conosciuto in tutta Italia

