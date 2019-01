La #10YearChallenge sta spopolando sul web. Volti noti del mondo dello spettacolo o dello sport – ma anche tanti semplici utenti – condividono le immagini di come sono oggi e di come erano dieci anni fa, nel 2009. C’è chi è nostalgico dei tempi andati e chi ironizza. Mentre su Youtube, proprio un decennio fa, veniva caricato un filmato con l’attuale ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Pontida, 13 giugno 2009. Allo storico raduno della Lega il segretario del partito, allora deputato, è presente alla festa. Tra i fan che gli chiedono una fotografia, c’è pure chi filma una clip: quella in cui Salvini intona cori contro i napoletani.

“Senti che puzza, scappano anche i cani / Stanno arrivando i napoletani / Son colerosi e terremotati / Con il sapone non vi siete mai lavati” è il testo cantato dal vicepremier in compagnia di altri leghisti. Un video che già in passato fece discutere e che portò alle dimissioni da deputato di Salvini. Scelta che invece il leghista giustificò necessaria per poter accettare l’incarico da parlamentare europeo.

Le star che hanno accettato la #10YearChallenge

Jessica Biel è stata una delle prime star ad aver accettato la sfida. L’attrice, dopo aver postato due fotografie di oggi e del 2009, ha scritto: “Quante cose possono cambiare in dieci anni. Ciò nonostante amo ancora i giorni in cui avevo la linea dell’abbronzatura, gli orecchini a cerchio e i capelli biondi”.

Cambiamento vistoso anche per la rapper Nicki Minaj che, con una chioma rosa e con un fisico più prosperoso nel 2019, mostra come appariva all’età di 26 anni. Madonna, invece, nella didascalia correlata all’immagine ha ironizzato: “Apparentemente c’è dell’altro! I vantaggi di essere una violacciocca” (gioco di parole con il titolo del film The Perks of Being a Wallflower, in italiano tradotto Noi siamo infinito).

Anche Ellen DeGeneres, nota conduttrice televisiva americana, ha postato su Instagram le due immagini di ieri e di oggi: “Non avevo mai notato quanto appoggiassi differentemente la mia mano sul ginocchio”.

Per quanto riguarda l’Italia, non sono venute meno alla sfida la conduttrice di Temptation Island Vip, Simona Ventura, e la giornalista Selvaggia Lucarelli. La prima ha semplicemente riportato gli anni – 2009/2019 – mentre la seconda ha scritto taggando il compagno Lorenzo Biagiarelli: “Amore, 10 anni insieme e io e te non siamo cambiati per niente”.

