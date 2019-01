ROMINA PIERDOMENICO CHI E’ – Romina Pierdomenico ha 26 anni è una modella pescarese diventata famosa nel 2012, quando arrivò al secondo posto nel concorso nazionale di Miss Italia. Oggi è conosciuta per la sua relazione con il popolare conduttore 64enne di Striscia la notizia Ezio Greggio.

I due si sono fidanzati quest’estate e durante le vacanze di Natale sono stati sorpresi insieme in un ristorante di Vicoli, in provincia di Pescara, paese di origine di lei. I due hanno trascorso il 25 dicembre in Abruzzo perché Romina Pierdomenico ha voluto fare conoscere ai genitori e al resto della famiglia il suo fidanzato.

Romina Pierdomenico la ricordiamo anche al Festival del Cinema di Venezia 2017, dove ha sfilato sul red carpet di Suburbicon. Oltre a essere stata finalista di Miss Italia nel 2012 insieme alla vincitrice Giusy Buscemi, la Pierdomenico è stata anche la ex corteggiatrice di Amedeo Barbato nel programma televisivo in onda su Canale 5 Uomini e Donne.

Nella trasmissione di Maria De Filippi il tronista non scelse però Romina Pierdomenico, ma preferì Sophia Galiazzo.

La ragazza ha raccontato in un’intervista di essere stata vittima di stalking: “Ho conosciuto questa persona nel 2013, ad una selezione regionale per Miss Abruzzo. XXX si avvicina e, con la scusa che lavorava in Rai, ci scambiamo i numeri di telefono. Il giorno dopo mi scrive un messaggio: “Ieri sera, ho conosciuto la Madonna”. Poi mi chiama e mi invita a cena. Io gli spiego subito che gli ho dato il numero solo per motivi di lavoro. Speravo capisse, invece non gli entrava in testa”.

“Stavo per impazzire – le parole di Romina Pierdomenico -. Nella sua testa noi eravamo una coppia, mi scriveva che aveva prenotato un ristorante per la sera, inventava cose, saltava di palo in frasca. Io ho bloccato il suo numero, ma lui ne ha attivati altri dieci e continuava a tempestarmi. Poi ha scoperto la mia email: in tutto mi avrà mandato più di 2mila email, mi parlava del suo lavoro, di Miss Italia, ero arrivata al punto di non aprire più la posta elettronica. Non mi ha mai pedinata, però ero comunque terrorizzata. Mi sono trasferita a Milano anche per questo, speravo che si mettesse il cuore in pace”.

L’uomo che l’ha perseguitata è stato poi arrestato. Oggi però Romina Pierdomenico è felicemente fidanzata con Ezio Greggio.

Il quotidiano locale Il Centro in un articolo ha riportato la notizia delle vacanze di Natale della coppia: “Una toccata e fuga a Vicoli per fare gli auguri di Natale a genitori e fratelli prima di partire, senza disdegnare una cena con i piatti tipici abruzzesi in un ristorante di Carpineto della Nora. Direzione Maldive per il noto attore comico e conduttore televisivo Ezio Greggio e per la sua nuova compagna Romina Pierdomenico, modella pescarese divenuta famosa nel 2012, quando arrivò al secondo posto nel concorso nazionale di Miss Italia”.