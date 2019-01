QUANDO NEVICA A MILANO? – Drastico cale delle temperature atteso per il weekend che parte il 17 novembre 2018.

Soprattutto al Nord arriverà il primo gelo della stagione fredda. Scendono i gradi anche a Roma con la minima che arriverà a quota 5-6.

Quando nevica a Milano | Le previsioni meteo

Ne scrive Il Giorno:

“Calo vistoso delle temperature questo fine settimana in Lombardia e tra lunedì e martedì la neve potrebbe arrivare anche a bassa quota, Milano compresa. Le previsioni meteo infatti parlano di colonnine del termometro in picchiata nel week-end e poi cielo coperto all’inizio della prossima. Il giorno della neve in Lombardia dovrebbe essere martedì 20 novembre: i fiocchi bianchi dovrebbero cadere, oltre che sulle Alpi e le Prealpi, anche con una certa copiosa la città di Varese con circa 10 cm di accumulo, Como con 1-2 cm e addirittura spingersi fino a Milano Nord, con fiocchi sul resto della città”

Quando nevica a Milano | Il bollettino e l’ipotesi neve nella prossima settimana

Qui il bollettino dell’Aeronautica Militare di domenica 18 novembre 2018 e dei giorni a seguire.

METEO DOMENICA 18 novembre 2018:

NORD :

– NUBI BASSE COMPATTE SULL’EMILIA-ROMAGNA CON PIOGGE E ROVESCI ISOLATI SUL SETTORE SUDORIENTALE, IN DISSOLVIMENTO DURANTE LA SECONDA PARTE DELLA GIORNATA CON SCHIARITE SUL SETTORE OCCIDENTALE;

– SUL RESTANTE TERRITORIO CIELO GENERALMENTE SERENO CON VELATURE IN ARRIVO SUL TRIVENETO DALLA SERATA.

– ADDENSAMENTI COMPATTI SULLE REGIONI ADRIATICHE E SULLA SARDEGNA ORIENTALE CON DEBOLI PRECIPITAZIONI, PIU’ INTENSE SU QUEST’ULTIMA DOVE RISULTERANNO ANCHE TEMPORALESCHE, IN GRADUALE MIGLIORAMENTO DAL POMERIGGIO;

– AMPIO SOLEGGIAMENTO E SCARSA NUVOLOSITA’ ALTROVE.

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO UN PO’ OVUNQUE CON QUALCHE PIOVASCO ANCORA SU CALABRIA IONICA E SULLA SICILIA IN PARZIALE DISSOLVIMENTO TARDO POMERIDIANO.

– MINIME IN DIMINUZIONE AL NORD, GENERALMENTE STAZIONARIE AL CENTRO-SUD;

– MASSIME IN LIEVE FLESSIONE SULLA PIANURA PADANA CENTROCCIDENTALE, TOSCANA E PUGLIA MERIDIONALE, SENZA VARIAZIONI ALTROVE.

– DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA, DA NORD-EST SULLE AREE COSTIERE DELL’ALTO ADRIATICO E SULLA CALABRIA;

– MODERATI DAI QUADRANTI ORIENTALI SUL RESTANTE CENTRO-SUD CON RINFORZI SU TOSCANA, UMBRIA, SARDEGNA E REGIONI MERIDIONALI.

– AGITATO, TEMPORANEAMENTE MOLTO AGITATO AL LARGO LO IONIO;

– DA MOLTO MOSSO AD AGITATO IL MAR LIGURE;

– MOLTO MOSSI I RESTANTI BACINI CON MOTO ONDOSO IN ATTENUAZIONE SU ADRIATICO, STRETTO DI SICILIA E TIRRENO CENTRORIENTALE.

METEO LUNEDÌ 19 novembre 18:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO UN PO’ OVUNQUE CON DEBOLI PRECIPITAZIONI ALL’INIZIO SOLO SU SICILIA, CALABRIA E MARCHE, IN RAPIDA ESTENSIONE MATTUTINA AL TRIVENETO, DAL POMERIGGIO A RESTANTE NORD, SARDEGNA E REGIONI IONICHE E DALLA SERATA AL RESTANTE CENTRO-SUD CON LIEVE INTENSIFICAZIONE DEI FENOMENI.

METEO MARTEDÌ 20 novembre 18:

– MARCATO MALTEMPO SU QUASI TUTTO IL PAESE CON PIOGGE, ROVESCI O TEMPORALI PIU’ INTENSI SULLE REGIONI CENTROMERIDIONALI TIRRENICHE FINO AL PRIMO POMERIGGIO; GRADUALE MIGLIORAMENTO A PARTIRE DAL TARDO POMERIGGIO.

METEO MERCOLEDÌ 21 novembre – GIOVEDÌ 22 novembre 2018:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO AL CENTRO-NORD E SULLA CAMPANIA CON DEBOLI PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SPECIALMENTE SUL SETTORE TIRRENICO, IN TEMPORANEA INTENSIFICAZIONE SERALE; SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE.

– NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ ANCORA LOCALE MALTEMPO SULLE REGIONI TIRRENICHE IN MIGLIORAMENTO POMERIDIANO; NUVOLOSITA’ IRREGOLARE A TRATTI INTENSA SULLE ALTRE ZONE.