La prova del cuoco | Anticipazioni | Cuochi | Ascolti | Elisa Isoardi | Rai 1

È tutta un’altra Prova del cuoco. La stagione 2018-2019 del popolare cooking show di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30, rappresenta un punto di rottura rispetto al passato.

A fare notizia è soprattutto l’avvicendamento alla conduzione, con Elisa Isoardi che sostituisce la storica presentatrice del programma, Antonella Clerici, impegnata a sua volta nella riedizione di Portobello.

Tante novità anche nella struttura della trasmissione. Inserite nuove rubriche, come “L’angolo del nutrizionista”, Il quiz (con domande rivolte al pubblico) e il momento talk (con ospiti ed esperti in studio).

Invariato invece il momento portante del programma: la gara tra cuochi amatoriali, che in 20 minuti devono mostrare al pubblico come realizzare alcune ricette, veloci e interessanti. Ad assistere i concorrenti di ogni puntata, gli chef che compongono il cast fisso.

La prova del cuoco | Conduttrice | Elisa Isoardi

La stagione 2018-2019 vede tornare al timone de La prova del cuoco, dopo una breve parentesi tra dicembre 2008 e maggio 2009 (quando venne chiamata per sostituire la Clerici, andata in maternità), Elisa Isoardi.

Originaria di Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, dove è nata il 27 dicembre 1982, Isoardi ha studiato recitazione a Roma, all’Accademia sperimentale Agorà. A soli 16 anni i primi traguardi, con la vittoria del concorso di bellezza Miss Fragola e la partecipazione a Miss Italia.

Nei primi anni Duemila, dunque, la ragazza piemontese lavora sia come attrice teatrale che come modella. L’approdo in tv avviene nel 2005, quando lavora come inviata al programma “Guarda che Luna”.

Dopo aver condotto il Festival di Castrocaro, con Massimo Giletti, nel 2008, Isoardi fa la sua prima, breve, apparizione a La prova del cuoco. Negli anni successivi conduce eventi come Telethon e l’Oscar del vino, prima di ottenere la prima conduzione importante: Uno Mattina, dal 2011 al 2014.

Sono gli anni in cui la conduttrice, che passa poi a condurre “A conti fatti” e “Buono a sapersi” sempre sulla rete ammiraglia Rai, conosce il leader della Lega, Matteo Salvini. Tra i due inizia una relazione, che ha attirato su di sé il mondo del gossip.

La storia tra Salvini e Isoardi si conclude a fine ottobre 2018, come annunciato dalla stessa presentatrice su Instagram. “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi – scrive Isoardi – ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”.

La prova del cuoco, dove vederlo in diretta tv e in streaming

La prova del cuoco va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 13:30, in diretta su Rai 1.

Oltre a vederla gratis, in chiaro, in televisione, è possibile seguire la puntata su Rai Play. Sulla piattaforma vengono inoltre caricate diverse clip che sintetizzano i singoli momenti di ogni puntata.

La prova del cuoco | Chef | Cast

L’arrivo di Isoardi alla conduzione porta anche un profondo rinnovamento nel cast del programma.

Molti gli addii: a fare notizia soprattutto l’assenza di Anna Moroni, autentico braccio destro di Antonella Clerici, oltre alla maestra della sfoglia Alessandra Spinsi, il food mentor Marco Bianchi, Roberto Valbuzzi, Daniele Persegani.

Tra le new entry spicca Andrea Lo Cicero, ex rugbista e oggi imprenditore agricolo. Tra i cuochi che si alternano nelle puntate del programma ci sono Riccardo Carnevali, Dino De Bellis, Elis Marchetti, Stefano Marinucci, Gregori Nalon, Andrea Nari, Micol Pisa, Romana Spagnoli, Antonio Totaro, Emanuele Vallini.

La prova del cuoco sui social

La prova del cuoco è molto forte sui social, soprattutto su Facebook, dove conta su oltre 900mila follower (qui la pagina ufficiale).

Circa 15mila invece i fan su Twitter (qui il link al profilo).