Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia giovedì 17 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– CIELO DA PARZIALMENTE NUVOLOSO SU NORD EST ED EMILIA ROMAGNA A

MOLTO NUVOLOSO SULLE RESTANTI AREE CON PIOGGE DA DEBOLI A LOCALMENTE

MODERATE SU LIGURIA CENTRO ORIENTALE E LOMBARDIA;

NEL CORSO DELLA MATTINATA QUALCHE SCHIARITA SUL PIEMONTE, ROVESCI

SULLA LIGURIA DI LEVANTE MENTRE LA NUVOLOSITÀ TENDERÀ AD

INTENSIFICARSI SU EMILIA ROMAGNA OCCIDENTALE E NORD EST CON

PRECIPITAZIONI SPARSE IN INTENSIFICAZIONE SERALE ED IN PARZIALE

ESTENSIONE ALLA ROMAGNA;

LE PRECIPITAZIONI RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SU ALPI E PREALPI

CENTRO ORIENTALI AL DI SOPRA DEI 500 METRI INTENSIFICANDOSI IN

SERATA.

CENTRO E SARDEGNA:

– MOLTE NUBI IN PREVALENZA MEDIO BASSE E COMPATTE SULLE REGIONI

TIRRENICHE, UMBRIA E RILIEVI DI MARCHE ED ABRUZZO CON ASSOCIATE

PRECIPITAZIONI, DEBOLI LOCALI SPECIE SU SARDEGNA E LAZIO, PIU’

CONSISTENTI ED ESTESE SULLA TOSCANA DOVE SI AVRA’ ANCHE QUALCHE

ROVESCIO IN ESTENSIONE POMERIDIANA A LAZIO ED UMBRIA;

POSSIBILITÀ DI QUALCHE DEBOLE EPISODIO NEVOSO SUI RILIEVI

MERIDIONALI ABRUZZESI OLTRE I 1200 METRI;

– CIELO PREVALENTEMENTE POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI AREE ADRIATICHE.

SUD E SICILIA:

– MOLTE NUBI SULLA SICILIA IN ESTENSIONE ALLA CALABRIA CON PIOGGE

SPARSE E QUALCHE ISOLATO ROVESCIO SPECIE SULLA PARTE CENTRO

MERIDIONALE DELL’ISOLA E SETTORI IONICI IN GENERALE;

ADDENSAMENTI SPARSI SU CAMPANIA E AREE INTERNE FRA MOLISE E PUGLIA

GARGANICA CON LOCALI PIOGGE E ROVESCI A PARTIRE DAL POMERIGGIO;

– INIZIALI CONDIZIONI DI CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE CON

TENDENZA DAL POMERIGGIO AD AUMENTO DELLA NUVOLOSITÀ A PARTIRE DAI

SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA IN ESTENSIONE SERALE AL

RESTO DEL MERIDIONE.

TEMPERATURE:

– MASSIME IN DIMINUZIONE SULLE REGIONI CENTRO OCCIDENTALI DEL NORD;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLE REGIONI CENTRALI, MOLISE E PUGLIA

CENTRO SETTENTRIONALE, IN AUMENTO SUL RESTO DEL PAESE.

VENTI:

– DEBOLI VARIABILI AL NORD CON RINFORZI MERIDIONALI SU LEVANTE LIGURE

E COSTE ROMAGNOLE;

DEBOLI O MODERATI MERIDIONALI AL CENTRO-SUD.

MARI:

– MOSSI, LOCALMENTE MOLTO MOSSI, IL TIRRENO, IL MAR LIGURE, L’ALTO

ADRIATICO E LA PARTE MERIDIONALE DELLO STRETTO DI SICILIA;

– DA POCO MOSSI A MOSSI IL RESTANTI BACINI, CON MOTO ONDOSO IN

INTENSIFICAZIONE SU ADRIATICO CENTRALE.

Previsioni meteo domani in Italia venerdì 18 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– INIZIALI ADDENSAMENTI NUVOLOSI COMPATTI A RIDOSSO DELL’ARCO ALPINO

E SULLE REGIONI CENTRORIENTALI CON PRECIPITAZIONI SPARSE, A CARATTERE

NEVOSO AL DI SOPRA DEI 500 METRI, IN GRADUALE DIRADAMENTO NELL’ARCO

DELLA MATTINATA.

DAL POMERIGGIO ANCORA RESIDUI ADDENSAMENTI COMPATTI

SULL’EMILIA-ROMAGNA MERIDIONALE, CON LOCALI PRECIPITAZIONI A RIDOSSO

DELL’APPENNINO, NEVOSE AL DI SOPRA DEI 600 METRI.

CIELO POCO SULLE RESTANTI AREE.

CENTRO E SARDEGNA:

– AL PRIMO MATTINO MOLTE NUBI SU SARDEGNA CENTROCCIDENTALE CON

QUALCHE PIOVASCO ASSOCIATO MA IN RAPIDA ATTENUAZIONE;

– MOLTE NUBI ANCHE SULLE REGIONI TIRRENICHE, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE

AD UMBRIA E LOCALMENTE ALLE MARCHE, CON PIOGGE O ROVESCI SPARSI E

QUALCHE FIOCCO DI NEVE LUNGO LA DORSALE APPENNINICA, AL DI SOPRA DEI

1100 METRI;

ESTESE E SPESSE VELATURE SUL RESTO DEL CENTRO.

DAL POMERIGGIO GRADUALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI SULLE REGIONI

TIRRENICHE MENTRE QUALCHE PIOGGIA E’ ATTESA IN SERATA ANCHE SU

ABRUZZO.

SUD E SICILIA:

– ADDENSAMENTI COMPATTI SU CAMPANIA, SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA

E CALABRIA E SULLA SICILIA , CON ROVESCI E QUALCHE TEMPORALE

ASSOCIATO.

POCO NUVOLOSO ALTROVE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN FLESSIONE SUI RILIEVI ALPINI CONFINALI CENTROCCIDENTALI,

LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA CENTROMERIDIONALE, STAZIONARIE SUL

RESTO DELLE REGIONI SETTENTRIONALI, TOSCANA E SARDEGNA, IN AUMENTO

ALTROVE;

– MASSIME IN DIMINUZIONE SU ALPI E PREALPI, SARDEGNA ED

EMILIA-ROMAGNA, IN AUMENTO SUL RESTO DELLA PENISOLA.

VENTI:

– DEBOLI FORTI VARIABILI MA IN INTENSIFICAZIONE POMERIDIANA DAI

QUADRANTI ORIENTALI LUNGO LE AREE COSTIERE ADRIATICHE SETTENTRIONALI

E DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA;

– DEBOLI O MODERATI DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA OCCIDENTALE;

– DEBOLI MERIDIONALI SULLE RESTANTI REGIONI.

MARI:

– MOLTO MOSSO IL MARE DI SARDEGNA;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO CENTRO

SETTENTRIONALE ED ADRIATICO SETTENTRIONALE.

– MOSSI GLI ALTRI MARI.