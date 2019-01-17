Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni meteo oggi in Italia giovedì 17 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CIELO DA PARZIALMENTE NUVOLOSO SU NORD EST ED EMILIA ROMAGNA A
MOLTO NUVOLOSO SULLE RESTANTI AREE CON PIOGGE DA DEBOLI A LOCALMENTE
MODERATE SU LIGURIA CENTRO ORIENTALE E LOMBARDIA;
NEL CORSO DELLA MATTINATA QUALCHE SCHIARITA SUL PIEMONTE, ROVESCI
SULLA LIGURIA DI LEVANTE MENTRE LA NUVOLOSITÀ TENDERÀ AD
INTENSIFICARSI SU EMILIA ROMAGNA OCCIDENTALE E NORD EST CON
PRECIPITAZIONI SPARSE IN INTENSIFICAZIONE SERALE ED IN PARZIALE
ESTENSIONE ALLA ROMAGNA;
LE PRECIPITAZIONI RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SU ALPI E PREALPI
CENTRO ORIENTALI AL DI SOPRA DEI 500 METRI INTENSIFICANDOSI IN
SERATA.
CENTRO E SARDEGNA:
– MOLTE NUBI IN PREVALENZA MEDIO BASSE E COMPATTE SULLE REGIONI
TIRRENICHE, UMBRIA E RILIEVI DI MARCHE ED ABRUZZO CON ASSOCIATE
PRECIPITAZIONI, DEBOLI LOCALI SPECIE SU SARDEGNA E LAZIO, PIU’
CONSISTENTI ED ESTESE SULLA TOSCANA DOVE SI AVRA’ ANCHE QUALCHE
ROVESCIO IN ESTENSIONE POMERIDIANA A LAZIO ED UMBRIA;
POSSIBILITÀ DI QUALCHE DEBOLE EPISODIO NEVOSO SUI RILIEVI
MERIDIONALI ABRUZZESI OLTRE I 1200 METRI;
– CIELO PREVALENTEMENTE POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI AREE ADRIATICHE.
SUD E SICILIA:
– MOLTE NUBI SULLA SICILIA IN ESTENSIONE ALLA CALABRIA CON PIOGGE
SPARSE E QUALCHE ISOLATO ROVESCIO SPECIE SULLA PARTE CENTRO
MERIDIONALE DELL’ISOLA E SETTORI IONICI IN GENERALE;
ADDENSAMENTI SPARSI SU CAMPANIA E AREE INTERNE FRA MOLISE E PUGLIA
GARGANICA CON LOCALI PIOGGE E ROVESCI A PARTIRE DAL POMERIGGIO;
– INIZIALI CONDIZIONI DI CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE CON
TENDENZA DAL POMERIGGIO AD AUMENTO DELLA NUVOLOSITÀ A PARTIRE DAI
SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA IN ESTENSIONE SERALE AL
RESTO DEL MERIDIONE.
TEMPERATURE:
– MASSIME IN DIMINUZIONE SULLE REGIONI CENTRO OCCIDENTALI DEL NORD;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLE REGIONI CENTRALI, MOLISE E PUGLIA
CENTRO SETTENTRIONALE, IN AUMENTO SUL RESTO DEL PAESE.
VENTI:
– DEBOLI VARIABILI AL NORD CON RINFORZI MERIDIONALI SU LEVANTE LIGURE
E COSTE ROMAGNOLE;
DEBOLI O MODERATI MERIDIONALI AL CENTRO-SUD.
MARI:
– MOSSI, LOCALMENTE MOLTO MOSSI, IL TIRRENO, IL MAR LIGURE, L’ALTO
ADRIATICO E LA PARTE MERIDIONALE DELLO STRETTO DI SICILIA;
– DA POCO MOSSI A MOSSI IL RESTANTI BACINI, CON MOTO ONDOSO IN
INTENSIFICAZIONE SU ADRIATICO CENTRALE.
Previsioni meteo domani in Italia venerdì 18 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– INIZIALI ADDENSAMENTI NUVOLOSI COMPATTI A RIDOSSO DELL’ARCO ALPINO
E SULLE REGIONI CENTRORIENTALI CON PRECIPITAZIONI SPARSE, A CARATTERE
NEVOSO AL DI SOPRA DEI 500 METRI, IN GRADUALE DIRADAMENTO NELL’ARCO
DELLA MATTINATA.
DAL POMERIGGIO ANCORA RESIDUI ADDENSAMENTI COMPATTI
SULL’EMILIA-ROMAGNA MERIDIONALE, CON LOCALI PRECIPITAZIONI A RIDOSSO
DELL’APPENNINO, NEVOSE AL DI SOPRA DEI 600 METRI.
CIELO POCO SULLE RESTANTI AREE.
CENTRO E SARDEGNA:
– AL PRIMO MATTINO MOLTE NUBI SU SARDEGNA CENTROCCIDENTALE CON
QUALCHE PIOVASCO ASSOCIATO MA IN RAPIDA ATTENUAZIONE;
– MOLTE NUBI ANCHE SULLE REGIONI TIRRENICHE, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE
AD UMBRIA E LOCALMENTE ALLE MARCHE, CON PIOGGE O ROVESCI SPARSI E
QUALCHE FIOCCO DI NEVE LUNGO LA DORSALE APPENNINICA, AL DI SOPRA DEI
1100 METRI;
ESTESE E SPESSE VELATURE SUL RESTO DEL CENTRO.
DAL POMERIGGIO GRADUALE ATTENUAZIONE DEI FENOMENI SULLE REGIONI
TIRRENICHE MENTRE QUALCHE PIOGGIA E’ ATTESA IN SERATA ANCHE SU
ABRUZZO.
SUD E SICILIA:
– ADDENSAMENTI COMPATTI SU CAMPANIA, SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA
E CALABRIA E SULLA SICILIA , CON ROVESCI E QUALCHE TEMPORALE
ASSOCIATO.
POCO NUVOLOSO ALTROVE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN FLESSIONE SUI RILIEVI ALPINI CONFINALI CENTROCCIDENTALI,
LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA CENTROMERIDIONALE, STAZIONARIE SUL
RESTO DELLE REGIONI SETTENTRIONALI, TOSCANA E SARDEGNA, IN AUMENTO
ALTROVE;
– MASSIME IN DIMINUZIONE SU ALPI E PREALPI, SARDEGNA ED
EMILIA-ROMAGNA, IN AUMENTO SUL RESTO DELLA PENISOLA.
VENTI:
– DEBOLI FORTI VARIABILI MA IN INTENSIFICAZIONE POMERIDIANA DAI
QUADRANTI ORIENTALI LUNGO LE AREE COSTIERE ADRIATICHE SETTENTRIONALI
E DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA;
– DEBOLI O MODERATI DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA OCCIDENTALE;
– DEBOLI MERIDIONALI SULLE RESTANTI REGIONI.
MARI:
– MOLTO MOSSO IL MARE DI SARDEGNA;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO CENTRO
SETTENTRIONALE ED ADRIATICO SETTENTRIONALE.
– MOSSI GLI ALTRI MARI.