Oroscopo 2019, i segni più fortunati nel lavoro a febbraio secondo Paolo Fox

Paolo Fox segni fortunati lavoro 2019 | Febbraio | Oroscopo | Astrologia

PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI LAVORO FEBBRAIO 2019 – Quali sono i segni che saranno più fortunati sul lavoro a febbraio 2019?

Per gli appassionati di astrologia, un vero guru da tenere in considerazione è senz’altro Paolo Fox.

Il noto astrologo, come ogni anno, ha stilato la classifica dei segni più fortunati, prendendo in considerazione tre parametri: lavoro, fortuna, amore.

Gennaio per molti segni non è stato un mese positivo, anzi è stato caratterizzato per lo più da una falsa partenza. Non bisogna però abbattersi e insistere se si ha un sogno preciso da realizzare.

Ecco che già febbraio rappresenta in molti casi l’inizio del proprio rilancio, una leggera risalita che permetterà di togliersi molte soddisfazioni nel corso del 2019.

Vediamo insieme quali sono i mesi più fortunati nel lavoro a febbraio, secondo i grafici di Paolo Fox.

Paolo Fox segni fortunati lavoro 2019 | Febbraio

Tra i segni fortunati sul lavoro a febbraio 2019 troviamo sicuramente il Toro. Dal punto di vista lavorativo, per i nati sotto questo segno la prima parte del 2019 è davvero al top.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, infatti, tutto il 2019 sarà positivo dal punto di vista lavorativo per i nati Toro: in particolare febbraio è il mese giusto per chi vuole avviare nuovi progetti e accettare nuove sfide. I risultati, secondo le Stelle, non vi deluderanno.

Attenzione però: seguiranno mesi meno brillanti, in particolare in estate. Sfruttate quindi al massimo questa prima metà del nuovo anno.

Il 2019 è in generale soprattutto l’anno del Leone: sul lavoro la tendenza dei nati sotto questo segno a essere leader sarà un grosso aiuto per farsi strada. Occhio però alle invidie dei colleghi, che potrebbero provare a mettervi a tutti i costi il bastone fra le ruote.

Febbraio è un mese propizio in campo professionale anche per altri segni. Ad esempio per i Gemelli la prospettiva è ottima: accordi e strategie professionali, nuove sperimentazioni e possibilità di guardare all’orizzonte arrivando lontano.

Novità positive sul lavoro anche per i Sagittario: febbraio e marzo porteranno nuove opportunità. Valutatele bene, le Stelle sono dalla vostra parte.

Mese interessante anche per lo Scorpione: la vostra ambizione vi può portare a fare bene. Periodo di flessione tra luglio e agosto.

Febbraio è un mese entusiasmante sul lavoro anche per i Vergine: limitate però un po’ la vostra precisione maniacale che potrebbe generare fastidi e antipatie nei vostri colleghi.

Gli astri sono positivi anche per Acquario e Capricorno.

Un mese di transizione, senza né particolari guizzi né patemi, per Pesci, Bilancia, Ariete, Pesci.

Tra i segni meno fortunati il Cancro, che però ritroverà slancio lavorativo e il favore delle Stelle nei prossimi mesi dell’anno.

Paolo Fox segni fortunati lavoro febbraio 2019 | Che c os’è l’oroscopo

L’oroscopo (dal latino horoscopus e dal greco oroscopos “che osserva l’ora”) indica l’insieme delle previsioni, fondate sull’osservazione astrologica, valide non per singole persone ma per l’insieme dei nati sotto lo stesso segno zodiacale.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

Paolo Fox segni fortunati lavoro febbraio 2019 | L a Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.