Paolo Fox segni fortunati | 2019 | Gennaio | Amore | Fortuna | Lavoro | Grafici | Oroscopo | Astrologia | Segni sfortunati

PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI 2019 – Lavoro, fortuna, amore. Sono questi i tre parametri presi in considerazione da Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, per valutare come sarà il 2019 per tutti i segni dello Zodiaco.

Un anno che per molti segni parte in tono minore, per poi magari trovare uno slancio nel corso dei prossimi mesi.

Sono pochi, infatti, a poter vantare, secondo i grafici di Paolo Fox, un gennaio ampiamente positivo.

> QUI L’OROSCOPO DI FOX PER IL 2019

Paolo Fox segni fortunati 2019 | Gennaio

Tra questi pochi fortunati, sicuramente il Toro. Dal punto di vista lavorativo, per i nati sotto questo segno la prima parte del 2019 è davvero al top.

> QUI I SEGNI PIU’ FORTUNATI IN AMORE A GENNAIO

Un leggero calo solo a metà anno e a dicembre. Gennaio è quindi un periodo buono per avviare nuovi progetti e accettare nuove sfide: i risultati, secondo le Stelle, non vi deluderanno.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU PAOLO FOX

Per i Toro il 2019 sarà positivo anche dal punto di vista sentimentale, con un gennaio a tratti entusiasmante.

Una buona occasione per conoscere nuove persone e magari un nuovo amore. Seguiranno mesi meno brillanti, come marzo.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Inizio anno abbastanza positivo anche per quanto riguarda la fortuna: febbraio sarà ancora meglio.

Il 2019 è però soprattutto l’anno del Leone. Dodici mesi da vivere intensamente e pieni di grandi soddisfazioni in tutti i campi.

L’anno parte bene per i nati sotto questo segno: soprattutto sul lavoro la vostra tendenza a essere leader vi aiuterà a farvi strada. Occhio però alle invidie dei colleghi.

> QUI L’OROSCOPO 2019 DI TPI

Partenza discreta anche in amore e fortuna: il meglio arriverà in primavera.

E tra i segni meno fortunati di gennaio 2019? Avvio di anno a rilento per Cancro, Gemelli e Pesci.

Oroscopo 2019 | Cos’è

L’oroscopo (dal latino horoscopus e dal greco oroscopos “che osserva l’ora”) indica l’insieme delle previsioni, fondate sull’osservazione astrologica, valide non per singole persone ma per l’insieme dei nati sotto lo stesso segno zodiacale.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

> QUI L’OROSCOPO DI OGGI

Oroscopo 2019 | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.