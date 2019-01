Oscar 2019 Academy | Cos’è | Storia | Come funziona | Premi | Premiazione

OSCAR 2019 ACADEMY – L’Academy, è un organizzazione nota in tutto il mondo perché ogni anno ha il compito di assegnare i premi Oscar.

Composta da circa 6000 membri, quasi tutti professionisti americani del mondo del cinema, il suo nome completo è Academy of Motion Picture Arts and Sciences, in sigla A.M.P.A.S.

Fondata l’11 maggio 1927 in California, la sua sede si trova al 8949 Wilshire Boulevard, a Beverly Hills. L’attuale presidente è John Bailey.

Oscar 2019 Academy | Storia

L’idea di fondare l’accademia venne per primo a Louis B. Mayer, il dispotico capo della celebre Metro-Goldwyn Mayer, con l’idea di creare un’organizzazione dedicata alla mediazione di controversie lavorative nel settore cinematografico.

La prima riunione ufficiale dell’Academy si è tenuta il 6 maggio 1927, mentre la prima riunione organizzativa si è tenuta l’11 maggio. 36 i fondatori, scelti dal mondo della cinematografia, tra attori, registi, sceneggiatori, tecnici e produttori.

Nel 1928, il Consiglio di Amministrazione dell’Academy approvò un elenco di 12 Awards of Merit for distinctive achievement (“Premi al Merito per contributi eccezionali”), stabilendo le procedure di nomina, voto e selezione dei vincitori.

Questi premi rappresentano a tutti gli effetti gli antenati dei moderni Oscar, e furono consegnati per la prima volta il 16 maggio 1929, davanti a una platea di sole 270 persone.

L’anno seguente i membri dell’Academy fondarono la prima scuola di cinema americana.

Oscar 2019 Academy | Come funziona

L’appartenenza all’Academy è suddivisa in diciassette rami, ciascuno dei quali rappresenta un settore diverso della produzione cinematografica:

Attori

Direttori del casting

Direttori della fotografia

Costumisti

Scenografi

Registi

Documentari

Esecutivi oscar

Montatori

Truccatori e acconciatori

Musiche

Produttori

Pubbliche relazioni

Cortometraggi e film d’animazione

Suono

Effetti speciali

Sceneggiatori

Ogni membro può appartenere ad uno solo di questi rami. Per entrare a far parte dell’AMPAS è necessario essere invitati dal suo Consiglio di Amministrazione.

Ci sono due modi per diventare eleggibili a soci: o perché si è vinto un Oscar in modo competitivo, o perché due membri di una determinata branca hanno sponsorizzato il candidato per un’elezione a socio della loro stessa branca, sulla base di significativi contributi dati nel campo del cinema.

Oscar 2019 Academy | Nomination

Il 22 gennaio 2019 l’Academy svela la lista dei candidati che concorrono ai prossimi Oscar. Le categorie che vengono premiate sono 24 e cioè:

Miglior film (Academy Award for Best Picture);

Miglior film straniero (Academy Award for Best Foreign Language Film);

Miglior film d’animazione (Academy Award for Best Animated Feature);

Miglior documentario (Academy Award for Documentary Feature);

Miglior cortometraggio (Academy Award for Live Action Short Film);

Miglior cortometraggio d’animazione (Academy Award for Animated Short Film);

Miglior cortometraggio documentario (Academy Award for Documentary Short Subject);

Miglior attore (Academy Award for Best Actor);

Oscar 2019 | E ancora:

Miglior attrice (Academy Award for Best Actress);

Miglior attore non protagonista (Academy Award for Best Supporting Actor);

Miglior attrice non protagonista (Academy Award for Best Supporting Actress);

Miglior regista (Academy Award for Best Director);

Migliore sceneggiatura non originale (Academy Award for Writing Adapted Screenplay);

Migliore sceneggiatura originale (Academy Award for Writing Original Screenplay);

Migliore fotografia (Academy Award for Best Cinematography);

Miglior montaggio (Academy Award for Film Editing);

Migliore scenografia (Academy Award for Best Production Design);

Miglior trucco (Academy Award for Makeup);

Oscar 2019 | E ancora:

Migliori costumi (Academy Award for Costume Design);

Migliori effetti speciali (Academy Award for Visual Effects);

Migliore colonna sonora (Academy Award for Best Score);

Migliore canzone (Academy Award for Best Song);

Miglior sonoro (Academy Award for Sound);

Miglior montaggio sonoro (Academy Award for Sound Editing).

