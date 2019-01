Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI TPI – Alla fine lo leggiamo tutti. Anche chi non ammette e ammetterà mai di dargli un’occhiata. Stiamo parlando dell’oroscopo. Molti di noi interpellano le stelle. Chi per curiosità chi perché ci crede e chi perché cerca risposte.

Ogni segno ha delle particolari caratteristiche, che generalmente ritroviamo nel nostro carattere o in quello delle persone che ci circondano. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di oggi? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di oggi:

Oroscopo di oggi giovedì 17 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2019 | Ariete

Vi sveglierete con una grandissima energia: sfruttatela tutta per vivere momenti fantastici con il vostro partner. La vostra relazione ne ha davvero bisogno, dopo le non poche incomprensioni dei giorni scorsi.

In fondo è stato un periodo molto eccitante e complicato allo stesso tempo: sul lavoro vi ponete sempre obiettivi altissimi, perché sapete che avete tutte le capacità per raggiungerli. E questo ha messo un po’ in secondo piano l’amore. Fatevi perdonare.

Se siete single, invece, continuate a fare quello che vi riesce meglio: godetevi il momento e anche eventuali rapporti, senza però progettare il futuro. Non è il momento.

Toro

Il vostro fine settimana sarà ottimo, se saprete cogliere le giuste opportunità fin da giovedì. Un giorno da sfruttare soprattutto sul lavoro, dove avete una gran voglia di dimostrare a tutti il vostro valore. Nei vostri tentativi, scoprirete l’insperato appoggio di alcuni colleghi.

In amore, abbiate il coraggio di discutere con il vostro partner se c’è qualcosa che vi ha infastidito. Sentitevi pronti anche a mettere tutto nuovamente in gioco: farlo potrebbe dare un nuovo slancio alla vostra relazione.

Single, per voi è un periodo di grande coraggio: vi buttate a capofitto in nuove avventure. E non è detto che sia una cosa sbagliata, anzi: vivrete momenti davvero eccitanti.

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2019 | Gemelli

È la vostra giornata, amici dei Gemelli: Luna e Marte si contendono il primato di influenza sul vostro segno. Cosa significa? Che la vostra giornata sarà un mix di tenerezza e risolutezza.

In amore sentite di avere un feeling con il vostro partner che non avevate mai raggiunto prima. È un periodo fortunato, vivetelo appieno.

Anche per i single sarà un giorno di grandi novità: diverse persone sono entrate nella vostra vita nelle scorse settimane. Non escludete di poter costruire qualcosa di serio con una di esse.

In ambito professionale, nei giorni scorsi vi siete presi parecchie soddisfazioni, soprattutto nei confronti di alcuni colleghi che non avrebbero scommesso un centesimo su di voi. Continuate a impegnarvi, avete buone possibilità di crescere.

Cancro

Umore in ripresa anche per voi del Cancro. Avete captato dei segnali da alcune persone, che sembravano definitivamente uscite dalla vostra vita. È una buona occasione per riallacciare i rapporti.

Recuperare alcune amicizie vi darà uno sprint di allegria per tutta la giornata. Volete un’idea? Non giocatevi questo bonus soltanto sul lavoro, anzi, date la precedenza al vostro compagno.

Single, si prospetta una giornata piena di nuovi incontri. Non fatevi però prendere dalla fretta: valutate ogni situazione, siete rimasti scottati già troppe volte in precedenza.

Leone

Quante soddisfazioni ultimamente sul lavoro: il vostro ultimo progetto è piaciuto molto a chi conta all’interno dell’azienda, e adesso non si esclude anche uno scatto in avanti dal punto di vista finanziario.

In amore, tutto nella norma. Forse, però, è proprio questo il problema? Sicuri che non vogliate aspirare a una relazione che vi trascini con forza in emozioni mai provate prima? Rifletteteci e prendete una decisione.

Se siete single, invece, forse è meglio staccare un po’ la testa e non pensare subito a una nuova relazione. A volte ricaricare le pile, specialmente dopo le delusioni, è un vero toccasana. Non snobbate quindi la solitudine.

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2019 | Vergine

Niente da fare, oggi sembra che nulla vada per il verso giusto. Ultimamente avete vissuto troppi litigi in famiglia, sia con il partner che con i vostri parenti più stretti. Che vi sta succedendo? Avete proprio l’umore nero e tendete a influenzare gli altri.

Quando state così, forse è meglio temporeggiare, piuttosto che affrontare di petto alcune situazioni spinose. Mostrate un po’ di tolleranza, meglio riparlarne settimana prossima.

È dal lavoro invece che arriveranno le prime gioie della giornata: siete consapevoli di aver fatto bene nei giorni scorsi. Prossimamente potrete raccogliere i frutti. Perché la cosa però non vi rende felici?

Bilancia

Anche per voi della Bilancia sarà un giovedì un po’ sottotono. E il vostro carattere insicuro vi giocherà alcuni brutti scherzi, soprattutto in amore.

Eravate sicuri di aver messo una bella pietra sopra al passato, soprattutto a quel brutto errore fatto dal vostro partner. Perché oggi ci state ripensando? Siate equilibrati nelle vostre scelte.

Sicuramente è anche un po’ colpa dei troppi impegni al lavoro. Ultimamente state pretendendo troppo da voi stessi, anche perché alcune situazioni poco chiare vi hanno tolto lucidità. Pensate però un po’ anche a voi stessi.

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2019 | Scorpione

Sorridete, amici dello Scorpione. Da quanto tempo non lo fate? Sono stati giorni difficili, ma quella di giovedì sarà finalmente una giornata positiva.

Ve ne renderete conto quando guarderete il vostro partner e lo troverete più attraente che mai. Cosa vi era passato in testa nei giorni scorsi? Per fortuna avrete la lucidità per scacciare via i brutti pensieri ed essere romantici.

Voi single, invece, state vivendo un periodo inedito: sembra che riusciate a far capitolare qualsiasi persona grazie al vostro fascino. Volete sapere un segreto? Lo avete sempre avuto, ma solo adesso iniziate a credere in voi stessi.

Sul lavoro non mancano mai le preoccupazioni. Però, la parte finale della settimana vi darà una grande occasione di rivincita.

Sagittario

Giornata sopra la media, grazie a una bella dose di buona fortuna. Ne risentirà soprattutto la sfera affettiva e, di conseguenza, anche il vostro umore.

La vostra buona stella vi guiderà innanzitutto sul lavoro, dove vi sentirete insolitamente creativi. Approfittatene, perché una buona idea potrebbe aprire porte che prima non immaginavate neanche.

Amici del Sagittario che state vivendo una lunga relazione d’amore, voi vi sentite allegri per tutto il giorno. Un modo per dare nuovi stimoli al vostro rapporto, che sentite più saldo che mai.

Se siete single, infine, non vergognatevi di essere voi stessi. Anche se ciò potrebbe far sembrare agli altri che siete delle persone egoiste. Avete bisogno di evadere, dopo le recenti delusioni. Fatelo.

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2019 | Capricorno

Un giovedì senza infamia e senza lode. E dopo le rotture di mercoledì, soprattutto sul lavoro, in fondo sarete contenti che sia così. È il classico giorno della “ordinaria amministrazione”.

Ve ne renderete conto quando il vostro partner vi proporrà di vivere una nuova esperienza insieme, ad esempio un viaggio. A voi piace moltissimo l’idea, ma reputate che non sia il momento giusto. Diteglielo tranquillamente, vi capirà.

Single, per voi oggi le stelle fanno a gara. Ciò potrebbe comportare un nuovo incontro: all’inizio partirà in sordina e non vi sembrerà la persona giusta. Vale la pena però saper aspettare.

Acquario

Cos’è quest’apatia che vi ha colpito dal momento che avete messo il piede fuori dal letto? Appena svegli sentirete che questo giovedì sarà assolutamente improduttivo. Ciò non toglie che dobbiate impegnarvi a fondo per smentire le vostre impressioni mattutine. Ne avete tutte le potenzialità.

In amore vi troverete davanti ad alcune rogne. Non preoccupatevi, si riveleranno preoccupazioni inutili e per fortuna passeranno già in giornata. Grazie soprattutto al dialogo che riuscite sempre a instaurare con il partner.

Sul lavoro invece ultimamente avete avuto forse troppe pretese: non significa che voi non possiate aspirare al meglio, ma solo che è meglio non voler bruciare le tappe. Sarà più soddisfacente portare a termine un progetto quando sarete pienamente consapevoli delle vostre capacità.

Oroscopo di oggi 17 gennaio 2019 | Pesci

Giornata in media buona, con qualche insidia dietro l’angolo. Fatevi guidare dalle vostre emozioni, così a fine giornata non avrete rimpianti.

In amore, prediligete sempre il dialogo con il vostro compagno. Molte volte, i problemi di coppia si generano su malintesi e sospetti mal riposti.

Single, voi invece ultimamente siete stati troppo frettolosi in tutto. In fondo lo sapete, le grandi soddisfazioni arrivano pian piano. Altrimenti rischiate di bruciarvi, come troppo spesso vi è successo.

Oroscopo di oggi | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di oggi | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di oggi | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

