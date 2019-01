Oroscopo 2019 TPI | Cosa dicono le stelle | Tutti i segni zodiacali |

OROSCOPO 2019 TPI – Cosa dicono le stelle per il 2019? Qual è il mio oroscopo per l’anno nuovo? Che anno sarà secondo gli astri? Novità in vista per l’Ariete (sarà un anno liberatorio) e per Cancro e Bilancia. Più “tranquillo” l’anno per il Toro e i Gemelli che saranno chiamati ad usare la logica.

Di seguito l’oroscopo per il 2019 di TPI segno per segno:

ARIETE

Anno importante per l’Ariete, liberatorio. Il pianeta governatore sarà Marte che farà partire l’anno a tutta velocità. All’inizio di ottobre, però, Marte entrerà in Bilancia, dove perderà parte del suo potere… Un’influenza, quella della Bilancia, affascinante sì, ma che potrebbe diventare aggressiva. Avari buone intenzioni, ma ti mancherà equilibrio.

Il sole sarà nel tuo segno verso la fine di marzo fino alla fine di aprile. Sarai audace, spontaneo e pieno di vita.

Amore: attento a quello che dici durante i tre periodi retrogradi di Mercurio (marzo, luglio e fine ottobre).

TORO

Il segno del Toro sarà governato da Venere. Non sono previsti periodi particolarmente negativi nel 2019, ma ci potrebbero essere delle pause in amore e denaro.

A fine gennaio e fine novembre Venere-Giove in Sagittario: tutto sembrerà essere un po’ più facile.

Ai primi di aprile un ciclo retrogrado di Giove di quattro mesi ti aiuterà a darti il tempo necessario per la riflessione filosofica e l’introspezione spirituale.

Ad inizio di maggio una nuova luna ti aiuterà a lanciare nuove relazioni e progetti.

Attenzione poi all’influenza di Urano. A lui piace cambiare, a te meno. Molto meno. Che fare? Assecondare o contrastare?

GEMELLI

Siete molto logici, ma nel 2019 dovrete dare spazio all’istinto. Andare contro la propria natura non è semplice, ma potrà farvi ottenere risultati in particolare lavorativi: accordi e strategie professionali in primis.

All’inizio di marzo Urano si muoverà verso il Toro stabile, il che potrebbe davvero scuotere le cose e generare qualche cambiamento sia grande sia piccolo. Bisognerà prendere delle decisioni.

Il sole trascorrerà il tempo nel tuo segno a fine maggio e in giugno, quindi sarai super socievole e curioso in questi mesi estivi.

Oroscopo 2019 | CANCRO

E’ arrivato l’anno in cui dimostrare ciò di cui sei capace e di prendere in mano le redini della tua vita. Il 2018 potrebbe averti fatto chiudere al mondo a causa di alcune brutte esperienze, notizie cattive e varie delusioni. Già a partire da gennaio, ti sentirai meno esposto e più sicuro. In estate potrebbero esserci poi sviluppi importanti in amore.

Plutone in Capricorno dirigerà il tuo autunno. Alcuni sospetti avuti negli ultimi mesi verranno chiusi in un cassetto. Il Cancro dovrà fronteggiare maggiori difficoltà a causa dell’opposizione con Saturno.

LEONE

Nel 2019 per te sarà difficile nascondere qualsiasi cosa: sentimenti ed emozioni in particolare saranno intensi. Molto intensi. In arrivo inoltre grandi cambiamenti.

Luglio sarà un mese importante sotto tanti aspetti: far partire un nuovo progetto, conoscere persone nuove (anche relazioni sentimentali), approfondire diversi aspetti lavorativi e non. Insomma, ci sarà tanto da fare.

A metà agosto arriverà poi Mercurio che renderà le tue conversazioni e interazioni ancora più intense del solito. Leone rimboccati le maniche: nel 2019 ci saranno tante novità e cose da fare.

VERGINE

La tua natura pratica ti darà una grossa mano. Avrai, come sempre, tanti pensieri in testa: mettili insieme per capire dove sei, cosa vuoi e dove vorresti andare.

Agosto sarà un mese cosmico indaffarato. Molto indaffarato. Quattro importanti energie entreranno nel tuo segno (Marte, Venere, il sole e Mercurio): dovrai cercare di completare i progetti messi in piedi con tanta fatica. Amore e denaro: attenzione a non allontanarsi troppo dalla zona “sicurezza”.

Da fine agosto non dovresti avere problemi particolari dato il ritorno a casa di Mercurio. Ma attenzione a marzo, luglio e novembre.

Oroscopo 2019 | BILANCIA

Sarà un bel 2019 per la Bilancia. Tutto sembrerà equilibrato. Alla fine di marzo finiranno sotto i riflettori le tue relazioni personali più strette. Concentrati sul rafforzamento delle relazioni attuali o sulla ricostruzione di quelle vecchie che si stanno un po’ allentando.

Possibile poi qualche ritorno. Anche poco gradito.

Da fine settembre avrai un’altra possibilità di riparare le cose che non hanno funzionato all’inizio dell’anno.

SCORPIONE

Novità in arrivo per lo Scorpione. Alcuni sogni, anche di rilievo, potrebbero diventare realtà. A gennaio dovrebbe arrivarti un forte impulso energetico.

Lavoro: tutto dovrebbe procedere bene. Previsti anche dei successi e miglioramenti della carriera. Ci sarà però il rischio di sentirsi eccessivamente stressati e rigidi. Quindi qualche svago per rilassarsi sarà utile. Da fine aprile a ottobre qualche rallentamento.

SAGITTARIO

Nel 2019 potresti apprendere qualche lezione utile. Partenza di anno allegra e spensierata. All’inizio di aprile fino all’inizio di agosto sarai più riflessivo. A fine giugno potresti trovare o ritrovare la fiducia nell’umanità. Sarà un buon momento per imparare la lezione e mettere in pratica ciò che hai imparato durante l’anno.

Il caos che potresti aver vissuto si dovrebbe placare. A inizio dicembre potresti avere problemi nella comunicazione, ma niente panico.

Oroscopo 2019 | CAPRICORNO

Sarai pronto ad iniziare l’anno con nuove idee e spirito rinnovato. Potrai centrare nuovi obiettivi che ti sei prefissato da tempo.

Avrai alcune grandi opportunità per avere successo in tutte le aree della tua vita. Da fine aprile fino a metà settembre previsti però dei possibili rallentamenti.

Da ottobre avrai poi di nuovo voglia di costruire qualcosa da zero. Preparatevi a vincere anche sfide molto difficili.

ACQUARIO

Nel 2019 ci potrebbero essere grandi cambiamenti per l’Acquario. Tra metà agosto e fine anno probabilmente avrai poi bisogno di qualche cambiamento interno.

Tra metà aprile e fine settembre ci potrebbe invece essere un ritorno al passato: bisognerà fare attenzione ed essere riflessivi. Bene il lavoro dove mostrerai grande etica.

PESCI

Sarà un anno tranquillo. Anche se tra giugno e fine novembre ci potrebbero essere novità non tanto gradite. Sarà un periodo brutalmente onesto, ma da cui potrai imparare tanto.

Tra la fine di febbraio e la fine di marzo probabilmente tenderai a dare a tutti il beneficio del dubbio. Nel 2019 non è prevista la presenza di Marte nei Pesci. Sarà per il 2020.

Oroscopo 2019 | Cos’è

L’oroscopo (dal latino horoscopus e dal greco oroscopos “che osserva l’ora”) indica l’insieme delle previsioni, fondate sull’osservazione astrologica, valide non per singole persone ma per l’insieme dei nati sotto lo stesso segno zodiacale.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.

Oroscopo 2019 | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.