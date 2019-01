Ora o mai più streaming | Amadeus | Rai 1 | Cantanti | Diretta tv | Dove vederlo

ORA O MAI PIÙ STREAMING – Una delle rivelazioni televisive della scorsa stagione: Ora o mai più, il talent di Rai 1 condotto da Amadeus, è pronto a tornare per la seconda stagione, dopo il grande successo della precedente.

L’idea alla base del programma è piuttosto innovativa: far esibire in un vera e propria gara musicale (sul modello dei talent oggi così in voga) otto cantanti un tempo celebri, ma oggi dimenticati o quasi.

Delle meteore della musica italiana, insomma, che hanno vissuto in passato un periodo di grande successo prima di finire nel dimenticatoio o quasi.

Per loro si tratta di una ghiotta opportunità per rimettersi in gioco e rilanciare la propria carriera.

La seconda edizione di Ora o mai più prevede sei puntate che vanno in onda ogni sabato, dal 19 gennaio al 2 marzo, dal Centro di produzione Mecenate Rai di Milano.

I cantanti scelti per la seconda edizione di Ora o mai più sono Annalisa Minetti, Donatella Milani, Barbara Cola, Paolo Villesi, Davide De Marinis, Michele Pecora, Silvia Salemi e Jessica Morlacchia.

Al loro fianco un gruppo di coach, chiamati a supportarli e a dare i giusti consigli per affrontare al meglio le varie esibizioni. I coach di quest’anno sono: Red Canzian, Fausto Leali, Orietta Berti, Marcella Bella (già presenti nella prima edizione), Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri.

Per ogni puntata, inoltre, ci sarà un superospite che avrà la possibilità di votare i suoi preferiti.

Ora o mai più streaming | Dove vedere il programma in tv

Ora o mai più, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Amadeus, va in onda a partire dal 19 gennaio 2019 in prima serata a partire dalle 21.25.

Rai 1 è disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 501. La rete ammiraglia della Rai è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 101 del decoder.

Ora o mai più streaming | Dove vedere il programma in streaming

Per chi non potesse seguire il talent musicale condotto da Amadeus comodamente in tv, niente paura. È possibile seguire Rai 1 in diretta streaming grazie al servizio gratuito RaiPlay disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a RaiPlay è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Rai 1 grazie alla funzione on demand.