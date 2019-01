Ora o mai più Concorrenti | Cantanti | Coach | Giudici | Amadeus | Rai 1

ORA O MAI PIÙ CONCORRENTI – Otto cantanti un tempo celebri alla ricerca di ribalta, un gruppo di coach chiamati a supportarli e a consigliarli. Questa la formula vincente di Ora o mai più, lo show del sabato sera di Rai 1 confermato dopo il grande successo della passata edizione.

Alla conduzione anche quest’anno Amadeus, che dovrà vedersela contro il grande classico di Canale 5 C’è posta per te di Maria De Filippi.

La seconda edizione di Ora o mai più prevede sei puntate che vanno in onda ogni sabato, dal 19 gennaio al 2 marzo 2019, dal Centro di produzione Mecenate Rai di Milano.

L’idea alla base del programma è piuttosto innovativa: far esibire in un vera e propria gara musicale (sul modello dei talent oggi così in voga) otto cantanti che hanno vissuto in passato un periodo di grande successo prima di finire nel dimenticatoio o quasi. Delle meteore della musica italiana, insomma.

Al loro fianco un gruppo di coach, chiamati a supportarli e a dare i giusti consigli per affrontare al meglio le varie esibizioni. I coach di quest’anno sono: Red Canzian, Fausto Leali, Orietta Berti, Marcella Bella (già presenti nella prima edizione), Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri.

Per ogni puntata, inoltre, ci sarà un superospite che avrà la possibilità di votare i suoi preferiti.

Ora o mai più 2019 concorrenti | Cantanti

Partiamo da quella che è la favorita della seconda edizione di Ora o mai più: Annalisa Minetti, che ha vinto il Festival di Sanremo 1998 con il brano “Senza te o con te” e ha preso parte al programma di Carlo Conti “Tale e quale show”.

Donatella Milani ha preso parte al Festival di Sanremo 1983 con il brano “Volevo dirti”, che si è classificato al secondo posto. Ha già partecipato alla prima edizione di “Ora o mai più” nel 2018 ma ha dovuto abbandonare il programma per motivi familiari. Così nel 2019 ci riprova.

Barbara Cola si è presentata al Festival di Sanremo 1995 per duettare con Gianni Morandi sulle note di “In amore”; il brano è arrivato al secondo posto.

Paolo Vallesi è un cantante molto apprezzato in Spagna e America Latina, ha ottenuto successo soprattutto negli anni ’90 e nel 2005 è stato concorrente del programma “La Talpa”.

Davide De Marinis è ricordato soprattutto per il tormentone estivo “Troppo bella”.

Michele Pecora ha ottenuto grande successo negli anni ’70, soprattutto con i brani “Era lei” e “Te ne vai”.

Silvia Salemi ha partecipato al Festival di Sanremo 1997 con il brano “A casa di Luca”. ora o mai più

Jessica Morlacchia, ex membro dei Gazosa, è ricordata soprattutto per il brano “www.mipiacitu”.

Tutti sperano di dare una svolta alla propria carriera grazie all’opportunità di Ora o mai più.

