OFFERTE VODAFONE – Quali sono le migliori offerte Vodafone che si possono trovare in questo gennaio 2019? L’operatore multinazionale opera ormai da anni sul nostro paese e anche per questo mese ha allestito numerose promozioni per chiamate, sms e traffico web da spendere, soprattutto ad alta velocità con il 4G LTE.

Qui una breve guida alle offerte Vodafone per il mese di gennaio 2019. (Qui le offerte Wind)

Offerte Vodafone | Gennaio 2019

Offerte Vodafone: Vodafone Unlimited 2x

Giga: 2 in 4G (illimitati con instant messaging e mappe)

Minuti: 1000

Sms: –

Costo del rinnovo: 11,99€/mese o 9,99€ al mese con pagamento carta di credito o conto corrente

Costo di attivazione: 29 euro

Costo della sim: incluso

Altre info utili: il costo di 29 euro diventa in promozione a 3 euro se si effettua e usano ricariche per almeno 149 euro. In contrario saranno addebitati i rimanenti 26 euro.

L’offerta è quella di base con il minimo possibile in termini di navigazione web e va a rinnovarsi automaticamente ogni mese a partire dalla data di attivazione.

I minuti verso tutti inclusi nell’offerta sono senza scatto alla risposta. I GB non vengono conteggiati con app come WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Finiti i minuti si passa a Vodafone 25 con chiamate a 25 cent al minuto + 20 cent alla risposta, SMS a 29 cent. Finiti i GB si avrà un extra giga e 2 euro per ogni 200 Mega fino al successivo rinnovo.

Non vengono incluse chiamate a servizi a sovrapprezzo come numeri 899-892, chiamate o SMS a numeri forniti da società che pubblicizzano concorsi e/o trasmissioni radiotelevisive, SMS a numeri speciali che iniziano con 3424, 34043 e 342311 e telefonate a numeri utili, a servizi Vodafone, MMS, trasferimenti di chiamate, videochiamate a numeri brevi.

Per disattivare Unlimited x2 è necessario andare su vodafone.it o sull’app My Vodafone (previa registrazione gratuita), oppure chiamare gratis il 42071.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone Unlimited 3x

Giga: 5 in 4G

Minuti: 1000 o illimitati se si paga con carta di credito o conto corrente

Sms: –

Costo del rinnovo: 14,99€ al mese / 11,99€ al mese con pagamento carta di credito o conto corrente

Costo di attivazione: promozione a 3€ invece di 30€ per MNP ed attivazione nuova SIM con SIM attiva per 24 mesi, in caso contrario è previsto l’addebito dei restanti 27€

Altre info utili: vale tutto quanto precedentemente raccontato dunque il costo di 29 euro è di 3 euro se si effettuano e usano ricariche per almeno 149 euro perché al contrario sarà addebitata un’ulteriore spesa di 26 euro.

Anche qui i minuti verso tutti inclusi nell’offerta non hanno scatto alla risposta e i GB non considerano il traffico generato da WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Esauriti i minuti si passa a Vodafone 25 con chiamate a 25 cent al minuto + 20 cent alla risposta, SMS a 29 cent mentre terminati i GB si avrà un extra giga e 2 euro per ogni 200 Mega fino al successivo rinnovo.

Anche qui non vengono incluse chiamate a servizi a sovrapprezzo come numeri 899-892, chiamate o SMS a numeri forniti da società che pubblicizzano concorsi e/o trasmissioni radiotelevisive, SMS a numeri speciali che iniziano con 3424, 34043 e 342311 e telefonate a numeri utili, a servizi Vodafone, MMS, trasferimenti di chiamate, videochiamate a numeri brevi.

Anche per disattivare Unlimited x3 è necessario andare su vodafone.it o sull’app My Vodafone (previa registrazione gratuita), oppure chiamare gratis il 42071.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone Unlimited 4x Pro

Giga: 10 in 4G – illimitati per WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Minuti: illimitati

Sms: –

Costo del rinnovo: 19,99€ al mese / 14,99€ al mese con pagamento carta di credito o conto corrente

Valgono esattamente tutti i dettagli precedentemente raccontati.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone Unlimited Red

Giga: 25 in 4G – illimitati per WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Minuti: illimitati

Sms: illimitati

Costo del rinnovo: 34,99€ al mese / 24,99€ al mese con pagamento carta di credito o conto corrente

Valgono esattamente tutti i dettagli precedentemente raccontati con in più inclusa la segreteria telefonica con servizio chiamami e recall credito 414

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone Unlimited Red+

Giga: Illimitati in 4G – illimitati per WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Minuti: illimitati

Sms: illimitati

Costo del rinnovo: 59,99€ al mese / 39,99€ al mese con pagamento carta di credito o conto corrente

Valgono esattamente tutti i dettagli precedentemente raccontati con in più inclusa la segreteria telefonica con servizio chiamami e recall credito 414

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone Simple+

Giga: 20 in 4G – illimitati per WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Minuti: 1000

Sms: 1000

Costo del rinnovo: 9,99€ al mese con pagamento carta di credito o conto corrente

Valgono esattamente tutti i dettagli precedentemente raccontati con in più inclusa la segreteria telefonica con servizio chiamami e recall credito 414. Il costo di attivazione è di 0 euro per tutti i nuovi clienti.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone Shake Remix Junior

Giga: 7 in 4G – illimitati per WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Minuti: 300 minuti verso tutti e illimitati verso due numeri Vodafone

Sms: 100

Costo del rinnovo: 9,50€ al mese

Valgono tutti i dettagli precedentemente raccontati. Questa tariffa per utenti da 8 a 15 anni include Protezione bambino ossia opzione di Rete Sicura per proteggere la navigazione dei minori. Inoltre, ha una natura modulare ossia si possono aumentare o diminuire le quantità di ogni componente come minuti, sms e internet. Ad esempio con un euro in più i minuti diventano illimitati, con 5,50 euro internet diventa fino a 25 GB.

Nota bene: c’è la versione solo Vodafone Shake Remix che parte da 12 euro e che si può espandere nelle modalità precedentemente raccontate. Si può attivare fino a 30 anni d’età ed è personalizzabile tramite app MyVodafone.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone Shake Remix Junior

Giga: 7/25/30 in 4G.5 – illimitati per WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Minuti: 300 minuti/illimitati verso tutti

Sms: 50

Costo del rinnovo: 9/12/15 euro al mese rispettivamente per il bundle 300 minuti+7GB, 300 minuti/25GB e minuti illimitati/30GB.

Valgono tutti i dettagli precedentemente raccontati. Questa tariffa si dispiega dunque in tre opzioni ed è prerogativa degli under 30. L’attivazione costa 29 euro in promozione a 3 euro con ricariche per almeno 120 euro.

Qui tutti i dettagli.

Offerte Vodafone: Vodafone One e One Pro

Giga: 5/30 in 4G.5 – illimitati per WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Minuti: illimitati verso tutti

Sms: –

Costo del rinnovo: 29,90/34,90 euro al mese

Si tratta di un’offerta in abbinamento con Internet a casa che comporta un costo di attivazione di 5,90€ al mese per 48 mesi con una velocità di 300 Megabit/1 Gigabit al secondo che è gratis per i primi 12 mesi, poi costa 5 euro al mese. C’è anche la possibilità di aggiungere Vodafone Sport Tv per visualizzare contenuti sportivi di Sky Sport Mix a 10 euro al mese più 2 euro per 48 mesi. In abbinamento c’è anche Vodafone Power Station per la versione One e Vodafone Station Revolution

Qui tutti i dettagli.

MyVodafone: tutto su Vodafone e i suoi servizi

Scarica l’App visitando questa pagina per gestire al meglio tutte le opzioni sia per le linee fisse sia per quelle mobili. Sarà possibile controllare il credito residuo, verificare i consumi anche in tempo reale e, naturalmente, ricaricare il proprio conto con Carta di Credito e anche in modo digitale online con PayPal. 414 è il numero da comporre per conoscere il credito telefonico.

Vodafone: il roaming Ue

Per tutto il traffico voce, minuti e messaggi nell’Unione Europea fatto salvo per Svizzera, San Marino e Montecarlo, non ci sono sovrapprezzi né extra per il roaming, come è stato specificato nella Regolamentazione Europea 2016/2286. Naturalmente, tutto questo è inteso per viaggi occasionali e in un corretto uso ai sensi del Regolamento Europeo.

Per tutti i limiti sul corretto utilizzo del traffico dati si può consultare il regolamento completo nella sezione del sito ufficiale. Oltre ai volumi massimi, anche Vodafone applicherà 0,7 cent/MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 dicembre 2018, ricevendo una notifica preventiva.