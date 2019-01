Numeri di emergenza | Italia | Quali sono | Chi chiamare | Soccorsi

NUMERI DI EMERGENZA – Avete bisogno di soccorso e non sapete chi chiamare? 112? 113? 118? Quali sono i numeri d’emergenza in Italia? Molti non conoscono i numeri che vanno chiamati in caso di pericolo per la nostra incolumità o salute. Sono diversi anche se, in Europa, è stato istituito un numero unico. Sì, un solo numero da chiamare per avere qualsiasi tipo di soccorso: ambulanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco…

Ma quali sono questi numeri. Di seguito l’elenco dei numeri utili per emergenze:

NUMERO UNICO

112

AMBULANZA

118

POLIZIA

113

CARABINIERI

112

GUARDIA DI FINANZA

117

Numeri di emergenza | NUMERO UNICO | Cosa è | Come funziona | Italia | Europa

Il numero unico di emergenza 112 è il numero di telefono per contattare i servizi di emergenza nell’Unione europea, attivo (almeno parzialmente) in tutti gli stati europei.

Numero unico di emergenza è abbreviato con la sigla NUE e numero unico di emergenza 112 si indica anche come NUE 112.

In Europa l’uso del numero 112 era già raccomandato nel 1976 dal CEPT, mentre la decisione di istituire definitivamente un numero unico per tutta l’UE risale al 1991 e ora è implementato dalla quasi totalità degli Stati membri.

Numeri di emergenza | NUMERO UNICO | Come funziona | Italia | Europa

Speciali condizioni del 112 quando si chiama da cellulare

In caso di mancata ricezione dell’operatore telefonico, compare sul display del cellulare la dicitura “solo chiamate di emergenza” e la chiamata viene trasferita al primo operatore disponibile.

La maggior parte delle chiamate di emergenza possono essere effettuate anche nel caso in cui altre chiamate non siano possibili, per esempio quando il credito disponibile sul cellulare è esaurito.

Per comporre e chiamare il 112 non è necessario sbloccare il cellulare, inserire il codice PIN o avere una sim card inserita.

Allo scopo di evitare abusi, in alcuni Stati come Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Regno Unito, Romania, Slovenia, Svizzera il numero di emergenza 112 non può essere contattato da un numero di cellulare sprovvisto di una SIM Card operativa.

Non solo gli smartphone ma anche i tablet con alloggiamento SIM sono interessati da questo aspetto.

Il NUE 112 è attivo in tutti gli stati membri dell’Unione europea: in ognuno dei 28 paesi dell’Unione, così come anche in molti altri Stati di tutto il mondo (Russia, Svizzera, Ucraina, Islanda, Norvegia), componendo il 112 si viene messi in contatto con il sistema di emergenza.

Numeri di emergenza | NUMERO UNICO | La situazione in Europa

Europa Austria: reindirizza al 133 della Polizia

Europa Belgio: attivo

Europa Bulgaria: attivo

Europa Cipro: attivo

Europa Croazia: attivo

Europa Danimarca: attivo

Europa Estonia: attivo

Europa Finlandia: attivo

Europa Francia: attivo

Europa Germania: attivo

Europa Grecia: attivo

Europa Irlanda: attivo

Europa Italia: attivo come NUE in alcune regioni e province; nelle altre zone è numero di emergenza dei Carabinieri

Europa Lettonia: attivo

Europa Lituania: attivo

Europa Lussemburgo: attivo

Europa Malta: attivo

Europa Paesi Bassi: attivo

Europa Polonia: attivo

Europa Portogallo: attivo

Europa Regno Unito: attivo

Europa Rep. Ceca: attivo

Europa Romania: attivo

Europa Slovacchia: attivo

Europa Slovenia: attivo

Europa Spagna: attivo

Europa Svezia: attivo

Europa Ungheria: attivo

In molti Stati il centralino del 112 è in grado di rispondere alle chiamate in diverse lingue.