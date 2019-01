Miley Cyrus è incinta?

Miley Cyrus incinta? Ok! Australia è stato il primo a lanciare l’ipotesi che la cantante potesse essere incinta del primo figlio con Liam Hemsworth.

Le specifiche – Alcuni giornali sono anche andati nel dettaglio, scrivendo che stanno aspettando una bambina e che la vorrebbero crescere in Australia. Ma l’artista è prontamente intervenuta per smentire i rumors, scrivendo nei commenti di un post sull’argomento pubblicato da un fan account che si tratta di una notizia falsa.

Botta e risposta – La cantante risponde e fa sapere di non essere incinta. Lei e il fidanzato Liam Hemsworth si sono sposati poco prima di Natale, dieci anni dopo il primo bacio.

Un uovo? – Niente bebé, almeno non ancora. Miley Cyrus ha negato le voci di gravidanza con un messaggio prima condiviso via Twitter e poi cancellato. La 26enne, assicura, non sta per diventare mamma: “Non sono incinta, egg-expecting, ma è eccitante, egg-celent, vedere che tutti sono felici per noi”, ha scritto la cantante di Wrecking Ball, facendo riferimento alla foto dell’uovo condivisa via Instagram e diventata virale (persino più della figlia di Kylie Jenner).

Scherzi e battute – Non solo, Miley Cyrus ha anche reagito direttamente al post del Daily Mail che rilanciava la news della possibile gravidanza su Twitter. L’artista ha infatti trasformato il tutto in uno scherzo sull’uovo che ha detronizzato la foto di Kylie Jenner con più mi piace di sempre.

