Dove bere il miglior caffè a Milano. La top 6 da ricordare

Abbiamo da poco aperto una sezione sul cibo chiamata TPI Food. In questo nuovo spazio troverete, a cadenza irregolare, anche la nuova rubrica di @Turbotanzo. Se da lui vi aspettate le solite classifiche dei migliori ristoranti, avete sbagliato posto.

MIGLIOR CAFFÈ MILANO (a cura di Giovanbattista Cimmino) – Italia, patria del gusto, della buona cucina e del caffè, con una superficie di oltre 300.000 chilometri quadrati e quasi 8.000 comuni, offre migliaia di caffetterie dove gustare la vostra bevanda preferita. Ci siamo fermati nella capitale italiana della moda e del business e oggi vi suggeriamo le sei caffetterie dove potete bere il miglior caffè a Milano. A cura di @gbci.

Caffè Napoli

Il locale perfetto dove godersi il vero espresso napoletano, un caffè pregiato dal sapore autentico e un carattere speciale. In questo locale potete ordinare una “tazza di caffè” come se foste in una vera casa napoletana.

Caffè Napoli è un franchising con tanti punti vendita a Milano e non solo. Qui ve ne proponiamo uno. Potete scoprire tutti gli altri sul loro sito web.

Indirizzo: Via Gaetano Giardino, 1

20123 – Milano (zona Duomo)

Telefono: 02 89092650

Email: info@caffenapoli.com

Orari di apertura:

Lunedì – Venerdì: 07.00 – 19.00

Sabato: 08.00 – 19.00

Domenica: chiuso

Pavè

Pavè è una pasticceria artigianale con laboratorio a vista che si fregia di utilizzare materie prime di qualità rispettando la tradizione. Al Pavè vi aspetta il Blend “Repubblica”, un caffè in grani tostato artigianalmente a Milano. Una particolarità del locale? Qui potete mangiare il panettone tutto l’anno w il sapore è incredibile e da consigliare a tutti.

Indirizzo: Via Felice Casati 27, Milano

Telefono: 02 94392259

Email: hello@pavemilano.com

Orari di apertura:

Martedì – Venerdì: 8.00 – 20.00

Sabato – Domenica: 8.30 – 19.00

Lunedì: chiuso

La cucina è aperta dalle 12.00 alle 15.00

Marchesi 1824

Marchesi è un’antica pasticceria del capoluogo meneghino presente con tre punti vendita in alcune delle più famose e caratteristiche location di Milano: locali raffinati, eleganti e alla moda. Marchesi 1824, per sua natura, non è solo caffetteria (che serve uno dei migliori caffè mai bevuti), ma prepara anche pranzi e dessert tra cui una consigliatissima Milanese con spinaci e una Sacher dalla bontà commovente.

Indirizzo : Via S. Maria alla Porta 11/a, 20123 Milano

Telefono: 02 862770

Email: info@pasticceriamarchesi.com

Orari di apertura:

Martedì – Sabato: 7.30 – 20.00

Domenica: 8.30 – 13.00

Torrefazione Caffè Ernani

Si tratta di un altro antico locale milanese che aprì le porte in zona Porta Venezia più di un secolo fa, nel 1909, proprio nel periodo di diffusione della cultura del caffè. Sarà una compagnia costante durante le vostre passeggiate in Corso Buenos Aires. Alla Torrefazione Caffè Ernani anche un decaffeinato sembra un caffè normale mentre cappuccini e caffè macchiati sono sfizi cremosi da Oscar.

Indirizzo: Corso Buenos Aires 20, 20124 Milano (zona Porta Venezia)

Telefono: 02 2952 5069

Email: info@pasticceriamarchesi.com

Orari di apertura:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 19.30

Sabato – Domenica: 8.00 – 19.30

Biancolatte

Il luogo ideale per una colazione completa speciale fatta in casa. Un locale accogliente ricercato negli arredi e situato a pochi passi dalla stazione. Al buonissimo caffè, consigliamo di affiancare i dolci, loro vera specialità. Il locale offre anche un tocco di divertimento con il caffè bianco latte da comporre a piacimento.

Indirizzo: Via Turati 30, Milano (zona Porta Nuova)

Telefono: 02 62086177

Email: info@biancolatte.it

Orari di apertura:

Lunedì: 7.30 – 20.00

Martedì – Venerdì: 7.30 – 24.00

Sabato – Domenica: 8.00 – 24.00

Bar Luce

Volete assaggiare l’atmosfera di un tipico caffè della vecchia Milano dallo stile un po’ vintage? Bar luce è la vostra prossima meta. Progettato dal regista Wes Anderson, il bar è in stile americano e si trova all’interno della Fondazione Prada. A Bar Luce i dettagli fanno davvero la differenza. Potete andare oltre al caffè e ordinare dei deliziosi panini realizzati all’istante con prodotti freschi di qualità e sapori abbinati con originalità.

Indirizzo: Largo Isarco 2, 20139 Milano

Telefono: 02 56662611

Email: info@biancolatte.it

Orari di apertura:

Lunedì – Giovedì: 9.00 – 20.00

Venerdì – Domenica: 9.00 – 21.00

Martedì: chiuso

Voi come amate bere il caffè? Ora conoscete i luoghi ideali dove bere un caffè superlativo e passare momenti indimenticabili quando vi trovate a Milano.

A cura di Giovanbattista Cimmino