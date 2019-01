MasterChef 8 Giudici | Italia | Edizione 2019 | Chi sono | Locatelli | Cannavacciuolo | Barbieri | Bastianich

MASTERCHEF 8 GIUDICI – Da giovedì 17 gennaio va in onda in prima serata su Sky Uno Masterchef 8, l’edizione 2019 del fortunato cooking show. Edizione che vedrà una new entry per quanto riguarda i giudici: fuori Antonia Klugmann, dentro Giorgio Locatelli. Un cambio che ha incuriosito i fan e reso ancor più noto lo chef proprietario del ristorante Locanda Locatelli a Londra.

Sconosciuto al grande pubblico, ma con una importante carriera alle spalle, Giorgio Locatelli è il nuovo giudice di MasterChef Italia.

Il cuoco 55enne prende dunque il posto di Antonia Klugmann.

Poco famoso in Italia, è invece molto celebre a Londra, dove ha sede la sua Locanda Locatelli che gli ha permesso di ottenere una stella Michelin.

“Per me è un grande onore essere stato scelto per far parte di un programma di così grande impatto come MasterChef Italia. Ho trascorso tre quarti della mia carriera all’estero e ho sempre pensato che sarei stato considerato solo per il mio lavoro fuori dai confini italiani: uno chef d’oltralpe. Far parte di MasterChef è quindi per me il riconoscimento più grande”, le sue parole.

Due stelle Michelin, tre forchette della Guida Gambero Rosso e tre cappelli della Guida de L’Espresso.

Sono solo alcuni dei riconoscimenti ricevuti in carriera da Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef italiani più popolari, divenuto ormai anche un vero e proprio personaggio televisivo.

La consacrazione mediatica arriva per lui nel 2005, quando entra a far parte come giudice del cooking show di Sky MasterChef.

Cuoco, ristoratore, personaggio televisivo. Bruno Barbieri è senz’altro una figura eclettica e anche per questo è molto amato dal pubblico.

Conoscitore delle culture culinarie di diversi Paesi, è anche autore di numerosi libri.

Barbieri è lo chef italiano che ha conquistato in carriera il maggior numero di stelle Michelin: sette.

“Ho scelto di dedicarmi a ciò che veramente mi interessa, lavorando duramente. Il resto credo sia storia”, dice di se stesso una delle stelle di Masterchef Joe Bastianich, che definisce quasi dickensiana la piega che ha preso la sua vita.

Nato il 17 settembre del 1968 a New York – figlio di Felice e Lidia, cuoca nata a Pola in Italia – Bastianich inizia a lavorare come lavapiatti nei ristoranti “Buonavia” e “Villaseconda” che i genitori possedevano nel Queens.

