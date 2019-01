MasterChef 8 concorrenti | Chi sono | Selezioni | Hangar | Masterclass

MASTERCHEF 8 CONCORRENTI – Dal 17 gennaio 2019 va in onda su Sky Uno, MasterChef 8, l’edizione 2019 del popolare cooking show targato Endemol. È cambiato un giudice: dentro Giorgio Locatelli, fuori Antonia Klugmann. E – ovviamente – sono cambiati i concorrenti.

Come ogni anno ci sono diversi personaggi in gara. C’è chi frequenta l’università, chi fa il pescatore, chi lavora in fabbrica, chi è architetto, chi libero professionista. Persone di tutti i tipi e di tutte le estrazioni con un sogno in comune: dedicare la loro vita alla loro passione, la cucina.

MasterChef 8 concorrenti | Selezioni

Ma come avvengono le selezioni? Gli 80 aspiranti concorrenti hanno a disposizione 45 minuti per preparare un piatto con ingredienti portati da casa e 5 minuti per completarlo davanti ai giudici con il supporto di parenti e amici in balconata. Ogni concorrente viene “studiato” dai quattro giudici che decretano se mandarlo avanti o meno.

Per indossare il tanto ambito grembiule e avere la possibilità di accedere alla seconda fase delle selezioni bisogna ricevere almeno tre sì.

Da 80 si passa quindi a 40 concorrenti che prenderanno parte alla prova dell’Hangar, dove il gruppo si dimezza ancora dato che sono solo 20 i posti dell’ambita Masterclass.

Chi conquisterà il titolo di ottavo MasterChef italiano aggiudicandosi 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette?

MasterChef 8 concorrenti | Niente sprechi

Fin dalla prima puntata, MasterChef presterà grande attenzione agli sprechi inutili. Come nelle passate stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell’Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

