MARIA DE FILIPPI – Una delle grandi signore della tv italiana. Amatissima dal pubblico, Maria De Filippi è un punto fermo nel palinsesto di Canale 5.

Tanti i programmi di successo che conduce e produce con la sua Fascino: da C’è posta per te ad Amici, passando per Uomini e donne.

Il suo stile è inconfondibile: a tratti algido, riesce con la sua voce e le sue movenze a catturare l’attenzione del pubblico da casa.

Dal 12 gennaio 2019 torna nel sabato sera di Canale 5 con C’è posta per te, il people show in onda dal 2000.

Maria De Filippi | Carriera

Nata a Milano il 5 dicembre 1961, all’età di dieci anni si trasferisce a Pavia con i genitori.

Diplomatasi al liceo classico con ottimi voti, si è poi laureata in legge con 110 e lode.

Quando la sua strada sembra essere quella della carriera in magistratura, incontro l’uomo che ha cambiato la sua vita: Maurizio Costanzo.

I due si conoscono in un convegno a Venezia. Si instaura subito un profondo legame, prima professionale e poi sentimentale.

È infatti il grande giornalista a convincerla a trasferirsi a Roma per lavorare con lui.

Dopo qualche anno di fidanzamento, De Filippi e Costanzo si sposano nel 1995.

Già dal 1992 Maria De Filippi esordisce in tv, conducendo su Canale 5 il talk show Amici, in onda il sabato pomeriggio.

Nel settembre del 1996 inizia uno dei suoi programmi più amati:Uomini e donne, a cui si aggiungono poi le trasmissioni serali Missione impossibile, Coppie e Colpo di scena.

Nel 2000 l’esordio di C’è posta per te, che ottiene da subito un notevole riscontro da parte del pubblico.

In quegli anni lancia un’altra trasmissione di grande successo, in cui professori d’eccezione insegnano materie legate all’arte (con particolare attenzione a musica e danza) per giovani talenti emergenti.

Il titolo della prima edizione era Saranno famosi, ma per problemi legati al copyright del serial tv degli anni ’80, le edizioni successive hanno preso il nome di Amici.

Negli ultimi anni ha preso parte sempre su Canale 5 a partire dal 2009 a Italia’s Got Talent, e poi a Tu si que vales.

Nel 2017 conduce in coppia con Carlo Conti il Festival di Sanremo.

I suoi programmi hanno lanciato molti personaggi diventati poi famosi, come Tina Cipollari, oltre ai tanti ballerini e cantanti passati da Amici.

Maria De Filippi | Curiosità

Ha molte passioni, tra cui gli animali. Possiede infatti tre cani: un pastore tedesco, Duca, un bassotto, Cassio (regalo che ha fatto a Maurizio per i suoi 60 anni) e un bracchetto di nome Sansone. Ha inoltre tre cavalli.

Ha pubblicato due libri, frutto dell’esperienza delle sue trasmissioni: “Amici”, nel 1996 e “Amici di sera”, nel 1997.

Maria De Filippi | Vita privata | Maurizio Costanzo

Il 28 agosto 1995 Maria De Filippi si è sposata con Maurizio Costanzo, divenendo di fatto la sua quarta moglie: il matrimonio è stato celebrato con rito civile al comune di Roma dall’allora sindaco, Francesco Rutelli.

Nel 2004 i coniugi Costanzo-De Filippi hanno adottato Gabriele, all’epoca tredicenne, che avevano in affido già da diversi anni.

Il 14 maggio 1993, assieme a Maurizio Costanzo, la De Filippi fu vittima del fallito attentato di via Fauro a Roma, organizzato da Cosa Nostra per ritorsione contro Costanzo, all’epoca realizzatore di diversi programmi incentrati sulla lotta alla mafia.