MAGO FOREST – Conduttore, comico e showman, il Mago Forest è uno dei personaggi più amati della tv italiana.

Nato a Nicosia il 22 febbraio 1961, all’anagrafe è conosciuto come Michele Foresta.

Dopo aver ottenuto il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, frequenta una scuola di teatro a Milano. Inizia ad esibirsi in molti cabaret per la compagnia “On the road”.

Viaggia molto all’estero, in particolare a Londra e Parigi. Durante questo periodo crea il suo personaggio, il Mago Forest, chiamato anche Mister Forest.

Entra nel mondo della televisione grazie a uno scopritore di talenti unico come Renzo Arbore e nel 1988 fa parte della squadra di Indietro tutta!.

Collabora poi con il suo conterraneo Nino Frassica in diverse trasmissioni, da Grazie mille a I cervelloni e La grande sfida.

Dal 1996 partecipa alla prima edizione di Seven show, iniziando a farsi chiamare Mago Forest.

Il grande pubblico lo conosce grazie alla sua partecipazione a queste trasmissioni, in particolare il celebre Zelig, del quale detiene il record di presenze, essendo stato ospite dal 1997 al 2001.

È poi soprattutto il binomio con la Gialappa’s band a consacrarne il successo, facendo risultare il personaggio del Mago Forest molto amato soprattutto dai più giovani.

Soprattutto Mai dire gol, trasmissione cult delle reti Mediaset, ma a seguire anche altri programmi come Mai dire Grande Fratello, Mai dire domenica, Mai dire Iene, Mai dire Lunedì, Mai dire Grande Fratello & Figli, Mai dire Candid, Mai dire Grande Fratello Show.

Nel 2006 presenta il Festivalbar con Ilary Blasi e Cristina Chiabotto.

Nel 2011 conduce con Rossella Brescia Uman.

Nel 2013 conduce Zelig Circus con Teresa Mannino.

Dal 2015 fa parte come ospite fisso del programma di Amadeus Stasera tutto è possibile.

Nel 2017 torna a lavorare con la Gialappa’s in Rai dire Nius.

Nel 2018 torna a Mediaset e fa parte del cast del programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Calcio Balalaika.

Da novembre conduce su Italia 1 Mai dire Talk, in compagnia della Gialappa’s, di Greta Mauro e Stefania Scordio.

Mago Forest | Curiosità

Ha fatto anche il doppiatore, prestando la sua voce per il personaggio Dr. Neo Cortex nei videogiochi Crash of the Titans e il sequel Crash. Ha inoltre doppiato in un episodio dei Simpson il padre del professor Frink.

Mago Forest | Social | Moglie

Non è molto amante dei social è in generale è parecchio riservato sulla sua vita privata. Non ha un profilo Instagram ufficiale.

Nel 2012 ha sposato una sua fan, Angela.